Прокуратура попросила для депутата 14 лет колонии по обвинению во взятке
Прокуратура попросила приговорить к 14 годам заключения депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова по обвинению в получении взяток на сумму более 3 млрд руб, сообщили РБК в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Гособвинитель просит назначить наказание Вадиму Белоусову по преступлению, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — до 15 лет) в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.
Также представитель прокуратуры попросил назначить обвиняемому штраф в 500 тыс. руб. и запретить ему в течение 15 лет занимать должности во властных структурах, а также государственные должности, которые связаны с организационно-распределительными и административно-хозяйственными функциями. также обвинение попросило суд лишить Белоусова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
В качестве обвиняемой по делу проходит также теща Белоусова Маргарита Бутакова, главный бухгалтер компании «Первый хлебозавод». Ее прокуратура попросила приговорить — с учетом 80-летнего возраста и наличия хронических заболеваний — к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.
Прокуроры попросили изменить меру наказания Белоусову и Бутаковой с подписки о невыезде на заключение под стражу.
По версии следствия, Белоусов в соучастии с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем с 2010-го по 2014 год получил взятки на сумму боее 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, связанным с аукционами на обслуживание дорог. Посредниками при передаче взяток следствие считает тещу Белоусова Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина. Следствие также пришло к выводу, что к схеме причастна и жена депутата.
Следователи пояснили, что и Белоусов, и Бутакова были изначально близки к Юревичу. Бутакова работала главным бухгалтером принадлежащего его семье ОАО «Первый хлебозавод», а Белоусов возглавлял макаронную фабрику «Макфа», основанную Юревичем. В «преступную группу» под руководством Юревича они вступили в 2010 году, когда тот был назначен главой региона, считает следствие. Белоусов от имени губернатора связался с двумя занятыми в дорожном строительстве бизнесменами — Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым — и предложил им покровительство. В обмен на «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» он потребовал 20% прибыли принадлежащих им строительных предприятий.
По данным издания «Коммерсантъ», в уголовном деле говорится, что сбором средств в Челябинске занималась теща Белоусова, а в Москве — его супруга: она арендовала ячейку в Лесбанке, куда участники схемы приносили деньги. Ежемесячно она посещала банк и забирала из сейфа по 10 млн руб., пишет газета. Жену Белоусова не стали привлекать к ответственности, поскольку, по версии обвинения, в теневом бизнесе она прямого участия не принимала.
Белоуслов был лишен депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года по представлению Генпрокуратуры, но сохранил мандат депутата Госдумы.
В марте 2019 году депутата задержали, когда он, находясь под подпиской о невыезде, обратился в Следственный комитет за разрешением на поездку в Белоруссию в группе парламентариев. Тогда суд отказался брать Белоусова под стражу.
Адвокат депутата Игорь Tрунов ранее сообщил РБК, что его подзащитный не признает вину и всегда являлся по вызову следователей в рамках расследования.
Сам депутат в 2019 году объявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области», — сказал Белоусов.
На вопрос, почему следствие называет в качестве взятки сумму в 3 млрд руб., Белоусов заявил, что не брал такую сумму.
Вадим Белоусов прошел в Госдуму по спискам от «Единой России» в 2011 году. В 2016-м вместе с Юревичем он вышел из «Единой России» и присоединился к «Справедливой России».
Cемья Белоусовых совместно с семьей Юревича числилась в совладельцах АО «Макфа», крупнейшего российского производителя макаронных изделий, до 2014 года.