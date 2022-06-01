КПРФ обвинила своего депутата в «неразорванной пуповине с Навальным»

В руководстве КПРФ не согласны с выдвижением на московские муниципальные выборы представителей партии, поддерживавших Алексея Навального

Юрий Афонин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил РБК, почему выступил против выдвижения на выборы команды двух представителей партии — депутата Мосгордумы Евгения Ступина и экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

«Во-первых, странно, что на выборах в московские муниципальные органы создаются какие-то отдельные команды, ведь есть общая линия партии, — сказал он. — Во-вторых, КПРФ на них не могут представлять люди, выступившие против решения партии по ЛДНР, чьи мнения расходятся с КПРФ». Также Афонин уточнил, что говорил о том, что у Ступина и Лобанова «не разорвана пуповина, связывающая их с «Умным голосованием» и Алексеем Навальным».

До этого издание SOTA сообщило, что Афонин распорядился исключить из КПРФ представителей «навальнятины» и людей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Издание со ссылкой на запись прошедшего во вторник совещания утверждало, что первый зампредседателя партии потребовал не допустить поддержки в Москве Лобанова и Ступина.

Ступин рассказал РБК, что его не было на совещании партактива, поэтому он не может подтвердить подлинность речи Афонина. По словам депутата Мосгордумы, он получил в апреле выговор от партии за антивоенную позицию, с тех пор претензий к нему не было. Он добавил, что отдельной команды у него нет — только команда КПРФ. «По моим районам, от которых я избирался, естественно, я участвую в какой-то степени в формировании кандидатов. Однако все кандидаты — районные активисты, которых я считаю достойными, на данный момент планируют идти от КПРФ. Отдельной команды у меня нет, это пока больше похоже на дезинформацию», — отметил Ступин. РБК обратился за комментарием к Михаилу Лобанову.

В Москве 11 сентября текущего года должны состояться выборы в советы муниципальных депутатов. Лобанов, который планирует баллотироваться туда, и муниципальный депутат Зюзино Александр Замятин в связи с этим недавно запустили площадку для кандидатов под названием «Выдвижение». Еще одну платформу — «Штаб кандидатов» — для «сохранения института независимых муниципальных депутатов» запустила команда экс-«яблочников». Предполагается, что оба проекта будут помогать кандидатам юридически и информационно.

Во время выборов в Госдуму в 2021 году Лобанова поддержал проект команды Навального «Умное голосование» [сайт проекта был заблокирован Роскомнадзором, так как был признан связанным с объявленной экстремистской и запрещенной в России организацией «Фонд борьбы с коррупцией»], который, по задумке создателей, помогал выбирать наиболее сильных оппозиционных кандидатов. В 2019 году на выборах в Мосгордуму «Умное голосование» поддержало кандидатуру Ступина.