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КПРФ обвинила своего депутата в «неразорванной пуповине с Навальным»

В руководстве КПРФ не согласны с выдвижением на московские муниципальные выборы представителей партии, поддерживавших Алексея Навального
Юрий Афонин
Юрий Афонин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил РБК, почему выступил против выдвижения на выборы команды двух представителей партии — депутата Мосгордумы Евгения Ступина и экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

«Во-первых, странно, что на выборах в московские муниципальные органы создаются какие-то отдельные команды, ведь есть общая линия партии, — сказал он. — Во-вторых, КПРФ на них не могут представлять люди, выступившие против решения партии по ЛДНР, чьи мнения расходятся с КПРФ». Также Афонин уточнил, что говорил о том, что у Ступина и Лобанова «не разорвана пуповина, связывающая их с «Умным голосованием» и Алексеем Навальным».

До этого издание SOTA сообщило, что Афонин распорядился исключить из КПРФ представителей «навальнятины» и людей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Издание со ссылкой на запись прошедшего во вторник совещания утверждало, что первый зампредседателя партии потребовал не допустить поддержки в Москве Лобанова и Ступина.

Ступин рассказал РБК, что его не было на совещании партактива, поэтому он не может подтвердить подлинность речи Афонина. По словам депутата Мосгордумы, он получил в апреле выговор от партии за антивоенную позицию, с тех пор претензий к нему не было. Он добавил, что отдельной команды у него нет — только команда КПРФ. «По моим районам, от которых я избирался, естественно, я участвую в какой-то степени в формировании кандидатов. Однако все кандидаты — районные активисты, которых я считаю достойными, на данный момент планируют идти от КПРФ. Отдельной команды у меня нет, это пока больше похоже на дезинформацию», — отметил Ступин. РБК обратился за комментарием к Михаилу Лобанову.

В Москве 11 сентября текущего года должны состояться выборы в советы муниципальных депутатов. Лобанов, который планирует баллотироваться туда, и муниципальный депутат Зюзино Александр Замятин в связи с этим недавно запустили площадку для кандидатов под названием «Выдвижение». Еще одну платформу — «Штаб кандидатов» — для «сохранения института независимых муниципальных депутатов» запустила команда экс-«яблочников». Предполагается, что оба проекта будут помогать кандидатам юридически и информационно.

Во время выборов в Госдуму в 2021 году Лобанова поддержал проект команды Навального «Умное голосование» [сайт проекта был заблокирован Роскомнадзором, так как был признан связанным с объявленной экстремистской и запрещенной в России организацией «Фонд борьбы с коррупцией»], который, по задумке создателей, помогал выбирать наиболее сильных оппозиционных кандидатов. В 2019 году на выборах в Мосгордуму «Умное голосование» поддержало кандидатуру Ступина.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
При участии
Любовь Порываева
КПРФ Выборы Алексей Навальный Мосгордума Военная операция на Украине Юрий Афонин Москва
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