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Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России»
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Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России»
Политика, 16:44
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Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России»
Голосование впервые за 25 лет работы нижней палаты проходило в закрытом от прессы режиме. Лишенного депутатской неприкосновенности справоросса Вадима Белоусова подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Вадим Белоусов (Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ)

Госдума сняла неприкосновенность с депутата «Справедливой России» Вадима Белоусова. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники, которые присутствовали на закрытом заседании. Информацию об этом также подтвердил РБК депутат фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

За проголосовали 353 (в основном свое согласие дали депутаты от «Единой России» и ЛДПР), против высказался 21 парламентарий (КПРФ и «Справедливая Россия»), два депутата воздержались, рассказали РБК в пресс-службе фракции «Справедливая Россия». Они добавили, что не голосовали 74 депутата.

В тексте постановления говорится, что в отношении Белоусова хотят возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Впервые за 25 лет работы Государственной думы вопрос о снятии депутатской неприкосновенности обсуждался в закрытом от прессы режиме. О том, чтобы снять со справоросса неприкосновенность, ходатайствовала Генпрокуратура. Сторону надзорного ведомства на заседании представлял заместитель генпрокурора Юрий Пономарев. Свое представление Генпрокуратура внесла в нижнюю палату в середине июня.

Прокуратура попросила Думу лишить неприкосновенности депутата Белоусова
Политика

Как сообщило в начале лета издание ura.ru, депутата хотят привлечь к ответственности по делу о взятке бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который был его партнером по бизнесу в компании «Макфа». Юревич в настоящее время находится в международном розыске за взятки. Их общую сумму оценивают в 3,5 млрд руб.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: Госдума России , депутатский мандат
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