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Главу отделения ПФР в Челябинске обвинили в получении взятки ₽30 млн

Виктор Чернобровин
Виктор Чернобровин (Фото: Наиль Фаттахов / zs74.ru)

Главе челябинского отделения Пенсионного фонда, его заместителю и начальнику структурного отдела предъявили обвинение в получении взятки, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Всех троих обвиняют по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

«По данным следствия, в период 2017–2021 годов обвиняемые получили взятки на сумму более 30 млн руб. от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальник отделения ПФР купил два здания для размещения территориальных отделов по завышенной стоимости, уточнили в СК. Следователи арестовали имущество обвиняемых в размере более 90 млн руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Руководителем отделения ПФР в Челябинской области является Виктор Чернобровин. Летом 2021 года он стал фигурантом уголовного дела о получении взяток на общую сумму более 26 млн руб. от ЧОП «Аквилон» за госконтракты на охрану всех подразделений фонда, пишет портал 74.ru. В июле суд отправил Чернобровина в СИЗО на два месяца, а в сентябре отпустил его под домашний арест.

В октябре 2021 года следователи возбудили против главы отделения ПФР второе уголовное дело. По версии следствия, в 2016 году он получил от руководителей двух ЧОП взятку в виде прогулочного катера Yamaha стоимостью 600 тыс. руб., взамен один из ЧОП, «Виконт-2», должен был получить госконтракты.

Третье уголовное дело о взятке завели в феврале 2022 года. Как сообщает 74.ru, в период с 2018 по 2019 год Чернобровин получил от директора ЧОП «Виконт-2» около 1 млн руб. за содействие руководителю другого ЧОП — «Аквилон».

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Челябинская область Пенсионный фонд РФ взятка превышение должностных полномочий
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