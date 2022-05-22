Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала года

Факты взяточничества составляют более половины совершаемых в России преступлений коррупционной направленности, с начала года их количество увеличилось на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь—март 2022 года».

«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее). В их структуре факты взяточничества составляют более половины выявленных преступлений», — говорится в материалах.

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности. «Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число незначительно уменьшилось (на 3,2%, 40,5 тыс.). Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 млрд руб.», — отмечается в сборнике ведомства.

При этом путем добровольного погашения и изъятия денег и ценностей обеспечено его возмещение на 30,5 млрд руб., приняты меры в виде наложения ареста на имущество на сумму 72,4 млрд руб., добавили в Генпрокуратуре.

По данным МВД России от 20 мая, ущерб от преступной деятельности в стране за январь—апрель текущего года составил почти 184 млрд руб., что выше показателя прошлого года на 11,6%. При этом ущерб по делам экономической направленности составил более 122 млрд руб., указали в ведомстве.

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В целом, как отмечает ведомство, по сравнению с январем-апрелем 2021 года число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 4%. Реже стали совершать кражи транспортных средств (почти на 21%), зафиксировано меньше случаев разбоя (на 18,5%). Однако правоохранители отметили рост числа преступлений террористического характера (на 2% больше) и экстремистской направленности (на 14% больше).