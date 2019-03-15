Депутат Белоусов прокомментировал дело о взятке в 3 млрд руб.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов, которого суд не стал арестовывать по делу о получении взятки в 3 млрд руб., прокомментировал журналистам выдвинутые против него обвинения. Видео с заявлением Белоусова опубликовал телеканал «Звезда».

Белоусов подчеркнул, что не согласен с обвинениями. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области, — сказал он. — Ставят в вину мою работу депутатом Госдумы, что я там ратовал за хорошие дороги в области».

Отвечая на вопрос о том, почему следствие в качестве взятки называет 3 млрд руб., Белоусов заявил, что «не брал такую сумму».

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год депутат вместе с бывшим губернатором Михаилом Юревичем получили взятки за покровительство предприятиям, которое связано с аукционами на обслуживание дорог. Кроме того, издание Ura.ru сообщало о возможном выводе денег через ЗАО «Южуралавтобан», принадлежавшего Магнитогорскому металлургическому комбинату.