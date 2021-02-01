СМИ раскрыли детали обвинения депутата и экс-главы «Макфы» во взятке

Вадим Белоусов (Фото: Deputat.Belousov / Facebook)

По версии обвинения, в коррупционных схемах, организованных депутатом «Справедливой России» Вадимом Белоусовым, участвовали члены его семьи — теща и жена. Об этом со ссылкой на обвинительное заключение пишет «Коммерсантъ».

Согласно озвученной ранее версии следствия, в период с 2010 по 2014 год депутат вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятки за покровительство над предприятиями, которое связано с аукционами на обслуживание дорог. Всего Белоусову инкриминируют взятки в размере 3 млрд руб. Под следствием также находится его 77-летняя теща Маргарита Бутакова.

Как пишет «Коммерсантъ», следователи установили, что и Белоусов, и Бутакова были изначально близки к Юревичу. Бутакова работала главным бухгалтером принадлежащего его семье ОАО «Первый хлебозавод», а Белоусов возглавлял макаронную фабрику «Макфа», основанную Юревичем. В «преступную группу» под руководством Юревича они вступили в 2010 году, когда тот был назначен главой региона. Белоусов от имени губернатора связался с двумя занятыми в дорожном строительстве бизнесменами — Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым — и предложил им покровительство. В обмен на «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» он потребовал 20% от прибыли принадлежащих им строительных предприятий.

Сбором средств в Челябинске занималась теща Белоусова, в Москве — его супруга. Она арендовала ячейку в Лесбанке, куда участники схемы приносили деньги. Ежемесячно она посещала банк и забирала из сейфа по 10 млн руб., пишет газета. Однако жену Белоусова не стали привлекать к ответственности, поскольку, по версии обвинения, в теневом бизнесе она прямого участия не принимала.