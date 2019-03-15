Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке в 3 млрд

Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке в 3 млрд

Суд в Екатеринбурге отказался взять под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, лишенного в прошлом году неприкосновенности. Ему вменяется получение взятки на сумму более 3 млрд руб.

Вадим Белоусов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3 млрд руб. вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Об этом РБК сообщил адвокат Белоусова Игорь Трунов.

«Суд не увидел оснований для ареста Белоусова», — уточнил Трунов. По его словам, следствие, ходатайствуя о его заключении под стражу, ссылалось лишь на наличие у депутата загранпаспорта. В качестве меры пресечения Белоусову оставили подписку о невыезде.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности в декабре прошлого года, голосование проходило в закрытом от прессы режиме. Соответствующее представление Генпрокуратуры было внесено в Госдуму за полгода до этого.

Депутат ранее являлся по вызовам следователя, участвовал в следственных действиях, давал показания, ему лично предъявляли обвинение, рассказал Трунов. Белоусова задержали утром 15 марта после того, как находящийся под подпиской о невыезде депутат обратился в СК за разрешением на поездку в Белоруссию в составе группы парламентариев. «Его вызвали под предлогом согласования этого вопроса, а вместо этого потащили в суд», — заявил адвокат.

«Он не признает вину. Непонятно, почему следствие решило избрать самую жесткую меру пресечения. Он никуда не скрывается и не бежит. Единственное соображение связано с тем, что тяжелые условия в СИЗО могут принудить Белоусова оговорить себя», — заявил РБК Трунов.