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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке в 3 млрд
Суд в Екатеринбурге отказался взять под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, лишенного в прошлом году неприкосновенности. Ему вменяется получение взятки на сумму более 3 млрд руб.
Вадим Белоусов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3 млрд руб. вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Об этом РБК сообщил адвокат Белоусова Игорь Трунов.

«Суд не увидел оснований для ареста Белоусова», — уточнил Трунов. По его словам, следствие, ходатайствуя о его заключении под стражу, ссылалось лишь на наличие у депутата загранпаспорта. В качестве меры пресечения Белоусову оставили подписку о невыезде.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности в декабре прошлого года, голосование проходило в закрытом от прессы режиме. Соответствующее представление Генпрокуратуры было внесено в Госдуму за полгода до этого.

Депутат ранее являлся по вызовам следователя, участвовал в следственных действиях, давал показания, ему лично предъявляли обвинение, рассказал Трунов. Белоусова задержали утром 15 марта после того, как находящийся под подпиской о невыезде депутат обратился в СК за разрешением на поездку в Белоруссию в составе группы парламентариев. «Его вызвали под предлогом согласования этого вопроса, а вместо этого потащили в суд», — заявил адвокат.

«Он не признает вину. Непонятно, почему следствие решило избрать самую жесткую меру пресечения. Он никуда не скрывается и не бежит. Единственное соображение связано с тем, что тяжелые условия в СИЗО могут принудить Белоусова оговорить себя», — заявил РБК Трунов.

По версии следствия, Белоусов вместе с экс-губернатором Юревичем с 2010 по 2014 год получили взятки на сумму свыше 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, связанное с аукционами на обслуживание дорог. Посредниками при передаче взяток следствие считает тещу Белоусова Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина. Зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на прошлой неделе в интервью «Коммерсанту» обещал довести расследование в отношении Юревича и Белоусова «до логического завершения».

​Также издание Ura.ru указывало на возможный вывод денежных средств из ЗАО «Южуралавтобан», принадлежавшего Магнитогорскому металлургическому комбинату — это предприятие, по данным Ura.ru, фактически контролировал Белоусов. Из материалов арбитражного суда следует, что с 2016 года ФНС предъявляла «Южуралавтобану» претензии по налогам на сумму более 1 млрд руб. Налоговики утверждали, что предприятие не только необоснованно получало налоговый вычет, но и выводило средства через фиктивные контракты с компаниями-субподрядчиками, где на деле работало по одному человеку.

В деле действительно идет речь о выводе средств из холдинга из семи предприятий, который неофициально назывался «Южуралавтобан», при этом он не имеет отношения к одноименному ЗАО, заявил РБК Трунов. Согласно версии следствия, до 20% выручки холдинга выделялось на взятки, однако, по мнению адвоката, итоговая цифра в 3 млрд руб. «взялась с потолка».

До 2014 году семья Белоусовых вместе с семьей Юревича числилась в совладельцах АО «Макфа» — крупнейшего российского производителя макаронных изделий. Супруга депутата Ирина Белоусова входила в десятку самых состоятельных жен парламентариев — она заработала 266 млн руб.

Автор: Маргарита Алехина
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Адвокат сообщил о просьбе СК арестовать депутата Госдумы Белоусова
Общество
Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России»
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Прокуратура попросила Думу лишить неприкосновенности депутата Белоусова
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