Секретарь украинского совбеза назвал условие для вывоза зерна

Украина не будет вывозить зерно, если не будет обеспечена безопасность страны, подчеркнул Алексей Данилов. Он заверил, что в Киеве не хотят мирового голода и работают над решением вопроса с вывозом продовольствия

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Global Look Press)

«Никакого зерна никому никуда не поедет», пока безопасность Украины не будет обеспечена, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Вопрос безопасности — «номер один» для Киева, подчеркнул он.

«У нас там большие города, большой регион. И в случае если мы не будем уверены в том, что будет обеспечена безопасность нашей страны, конечно, мы на это согласиться не можем», — сказал Данилов (цитата по ТСН). Он обвинил Россию в создании искусственных препятствий для вывоза зерна, чтобы потом шантажировать Украину и европейские страны.

В то же время Данилов отметил, что этот вопрос находится на контроле у властей, потому что «никто не хочет, чтобы в мире был голод». «Эта наша общая ответственность перед другими странами», — подчеркнул политик.

Об усугублении ситуации с продовольствием в странах мира из-за невозможности вывезти миллионы тонн зерна с Украины предупреждали руководство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также власти США, Италии Франции, Польши и других государств. Некоторые из них (Соединенные Штаты, Канада, Турция) заявляли о готовности помочь в организации вывоза зерна.

На Украине считают, что Россия препятствует этому процессу. В Евросоюзе Москву обвиняли в шантаже и использовании продовольствия как оружия.

Российские власти заявляют о готовности способствовать поставкам украинского зерна на мировые рынки. Президент Владимир Путин в начале июня назвал шесть способов вывезти зерно с Украины, в том числе через подконтрольные России порты Бердянска и Мариуполя. Другим и самым простым способом он назвал путь через Белоруссию. Путин также заверил, что Россия не будет использовать разминирование портов Украиной для проведения атак с моря.

Читайте на РБК Pro Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Исследования

Anadolu сообщало о подготовленном Россией, Украиной, Турцией и ООН плане по вывозу зерна и семян подсолнечника из украинских портов. Глава МИД России Сергей Лавров впоследствии подтвердил отправку 7 июня в Анкару российской делегации для переговоров с турецкой стороной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, представителей его страны на встречу не позвали.

Киев не раз требовал гарантий безопасности для судов с продовольствием. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в конце мая заявил, что гарантий одной только Москвы недостаточно, необходима ответственность третьих стран.

В Киеве российские власти обвиняют в незаконном вывозе зерна с Украины для его последующей продажи. 7 июня первый поезд с зерном отправился в Крым из подконтрольной российским войскам части Запорожской области, украинские власти считают такие действия воровством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о краже зерна. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у международной организации доказательств того, что Россия вывозит с Украины зерно.