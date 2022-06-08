Секретарь украинского совбеза назвал условие для вывоза зерна
«Никакого зерна никому никуда не поедет», пока безопасность Украины не будет обеспечена, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Вопрос безопасности — «номер один» для Киева, подчеркнул он.
«У нас там большие города, большой регион. И в случае если мы не будем уверены в том, что будет обеспечена безопасность нашей страны, конечно, мы на это согласиться не можем», — сказал Данилов (цитата по ТСН). Он обвинил Россию в создании искусственных препятствий для вывоза зерна, чтобы потом шантажировать Украину и европейские страны.
В то же время Данилов отметил, что этот вопрос находится на контроле у властей, потому что «никто не хочет, чтобы в мире был голод». «Эта наша общая ответственность перед другими странами», — подчеркнул политик.
Об усугублении ситуации с продовольствием в странах мира из-за невозможности вывезти миллионы тонн зерна с Украины предупреждали руководство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также власти США, Италии Франции, Польши и других государств. Некоторые из них (Соединенные Штаты, Канада, Турция) заявляли о готовности помочь в организации вывоза зерна.
На Украине считают, что Россия препятствует этому процессу. В Евросоюзе Москву обвиняли в шантаже и использовании продовольствия как оружия.
Российские власти заявляют о готовности способствовать поставкам украинского зерна на мировые рынки. Президент Владимир Путин в начале июня назвал шесть способов вывезти зерно с Украины, в том числе через подконтрольные России порты Бердянска и Мариуполя. Другим и самым простым способом он назвал путь через Белоруссию. Путин также заверил, что Россия не будет использовать разминирование портов Украиной для проведения атак с моря.
Anadolu сообщало о подготовленном Россией, Украиной, Турцией и ООН плане по вывозу зерна и семян подсолнечника из украинских портов. Глава МИД России Сергей Лавров впоследствии подтвердил отправку 7 июня в Анкару российской делегации для переговоров с турецкой стороной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, представителей его страны на встречу не позвали.
Киев не раз требовал гарантий безопасности для судов с продовольствием. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в конце мая заявил, что гарантий одной только Москвы недостаточно, необходима ответственность третьих стран.
В Киеве российские власти обвиняют в незаконном вывозе зерна с Украины для его последующей продажи. 7 июня первый поезд с зерном отправился в Крым из подконтрольной российским войскам части Запорожской области, украинские власти считают такие действия воровством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения о краже зерна. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у международной организации доказательств того, что Россия вывозит с Украины зерно.