Путин заявил о готовности гарантировать проход судов с пшеницей с Украины
Путин счел «перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую» попытки обвинить Россию в начале продовольственного кризиса
Обвинения России в продовольственном кризисе являются попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую», поскольку неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до спецоперации на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине», — подчеркнул он в в интервью телеканалу «Россия-24».
Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна «без всяких проблем» через подконтрольные порты, заявил президент.
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