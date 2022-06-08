Адвокаты назвали Абрамовича одним из ведущих налогоплательщиков Британии

Размер налогов, которые Роман Абрамович заплатил за последние 20 лет Великобритании, сделали его одним из крупнейших «доноров» страны, заявили представители миллиардера. Он пытается оспорить в суде британские и европейские санкции

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский бизнесмен Роман Абрамович заплатил 1,75 млрд фунтов стерлингов (более $2 млрд) налогов в Великобритании за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на слова его адвокатов сообщает The Times.

Представители бывшего владельца футбольного клуба «Челси» заявили, что только в 2019–2020 годах он и его компании заплатили более 41 млн фунтов стерлингов в виде корпоративного налога, гербового сбора и страховых взносов работодателя. «Это делает Абрамовича одним из 25 крупнейших налогоплательщиков этого [налогового] года», — утверждают они.

Абрамович сейчас пытается оспорить в суде санкции, которые в середине марта ввел против него ЕС. Иск был зарегистрирован в картотеке Европейского суда в Люксембурге 25 мая. Бизнесмен утверждает, что санкции против него носят дискриминационный, несоразмерный характер и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту Владимиру Путину, пишет The Times.

Аналогичные претензии были предъявлены правительству Великобритании, которое также наложило на миллиардера санкции в марте, указывает газета.

В своем иске Абрамович утверждает, что он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, и что его не следует считать ведущим спонсором российского государства или сторонником путинской политики на Украине. Бельгийские юристы миллиардера также указывают, что Абрамович вложил 2 млрд фунтов стерлингов личных средств в Великобритании, а также на то, что его семейный офис находится в Лондоне. В компаниях Абрамовича, в том числе в клубе «Челси», который миллиардер был вынужден продать из-за санкций, работали почти 1000 человек. Текущее состояние Абрамовича Forbes оценивает в $8,9 млрд.

Также в судебных документах, на которые ссылается The Times, говорится, что у Абрамовича нет «привилегированных отношений» с президентом Путиным, и что он не получает выгоду от связей с другими россиянами, ответственными за присоединение Крыма или «дестабилизацию Украины». «Напротив, господин Абрамович приобрел свое состояние до того, как Владимир Путин стал президентом, отрицал и оспаривал ложные обвинения в отношении финансовых связей с российским правительством в судах», — цитирует газета заявление защиты.

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РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Письменное заявление Абрамовича подкреплено письмом главы украинской делегации на мирных переговорах между Москвой и Киевом Давида Арахамии, в котором говорится о «положительной роли», которую сыграл в процессе миллиардер. Давид Арахамия указывает, что при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, которые помогли установить «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей».

Также, по словам Арахамии, Абрамович помог организовать несколько обменов военнопленными и таким образом освободить «несколько сотен человек». Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия. В то же время, по словам Арахамии, санкции против Абрамовича мешают ему свободно перемещаться по миру и продолжать гуманитарную деятельность, а также приводят к тому, что юридические фирмы и консультанты не решаются с ним сотрудничать.

О том, что Абрамович участвует в переговорах между Россией и Украиной, стало известно в конце марта, когда он появился во дворце Долмабахче прямо перед началом переговоров делегаций в Стамбуле. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 марта говорил, что бизнесмен является «крайне эффективным» посредником. В Кремле поясняли, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации, но его «задействовали в обеспечении определенных контактов» между сторонами.