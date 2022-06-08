Адвокаты назвали Абрамовича одним из ведущих налогоплательщиков Британии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Чавушоглу увидел стремление Украины и России к возобновлению переговоров Политика, 11:52
Почему искусственное мясо не спасет мир от продовольственного кризиса Pro, 11:51
В России выявили 3,6 тыс. случаев COVID при 1,6 тыс. госпитализаций Общество, 11:50
Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова Политика, 11:46
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 11:42
Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ в Донбассе Политика, 11:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:40
Глава UFC поддержал идею реалити-шоу с Нурмагомедовым и Фергюсоном Спорт, 11:39
США, Япония и Южная Корея договорились усилить сотрудничество из-за КНДР Политика, 11:29
Шульман заявила, что ее признали иноагентом из-за денег от «Эха Москвы» Политика, 11:27
Рэй Далио предупредил о снижении ставок в 2024 году на фоне стагфляции Инвестиции, 11:24
Брэд Питт сыграет пилота «Формулы-1» в новом фильме Apple Спорт, 11:21
Уйти в IT: как будут работать «цифровые кафедры» вузов Экономика образования, 11:20
10 лет упадка: как Deutsche Bank преодолел масштабнейший кризис Pro, 11:17
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Адвокаты назвали Абрамовича одним из ведущих налогоплательщиков Британии

Размер налогов, которые Роман Абрамович заплатил за последние 20 лет Великобритании, сделали его одним из крупнейших «доноров» страны, заявили представители миллиардера. Он пытается оспорить в суде британские и европейские санкции
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский бизнесмен Роман Абрамович заплатил 1,75 млрд фунтов стерлингов (более $2 млрд) налогов в Великобритании за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на слова его адвокатов сообщает The Times.

Представители бывшего владельца футбольного клуба «Челси» заявили, что только в 2019–2020 годах он и его компании заплатили более 41 млн фунтов стерлингов в виде корпоративного налога, гербового сбора и страховых взносов работодателя. «Это делает Абрамовича одним из 25 крупнейших налогоплательщиков этого [налогового] года», — утверждают они.

Абрамович сейчас пытается оспорить в суде санкции, которые в середине марта ввел против него ЕС. Иск был зарегистрирован в картотеке Европейского суда в Люксембурге 25 мая. Бизнесмен утверждает, что санкции против него носят дискриминационный, несоразмерный характер и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту Владимиру Путину, пишет The Times.

Аналогичные претензии были предъявлены правительству Великобритании, которое также наложило на миллиардера санкции в марте, указывает газета.

Абрамович оспорил в суде ЕС решение ввести против него санкции
Политика
Роман Абрамович

В своем иске Абрамович утверждает, что он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, и что его не следует считать ведущим спонсором российского государства или сторонником путинской политики на Украине. Бельгийские юристы миллиардера также указывают, что Абрамович вложил 2 млрд фунтов стерлингов личных средств в Великобритании, а также на то, что его семейный офис находится в Лондоне. В компаниях Абрамовича, в том числе в клубе «Челси», который миллиардер был вынужден продать из-за санкций, работали почти 1000 человек. Текущее состояние Абрамовича Forbes оценивает в $8,9 млрд.

Также в судебных документах, на которые ссылается The Times, говорится, что у Абрамовича нет «привилегированных отношений» с президентом Путиным, и что он не получает выгоду от связей с другими россиянами, ответственными за присоединение Крыма или «дестабилизацию Украины». «Напротив, господин Абрамович приобрел свое состояние до того, как Владимир Путин стал президентом, отрицал и оспаривал ложные обвинения в отношении финансовых связей с российским правительством в судах», — цитирует газета заявление защиты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Dimas Ardian / Getty Images Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать
Инструкции
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Какие инструменты помогут CFO успешно справиться с защитой бюджета
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Bloomberg узнал о планах США ввести санкции против Абрамовича
Политика
Роман Абрамович

Письменное заявление Абрамовича подкреплено письмом главы украинской делегации на мирных переговорах между Москвой и Киевом Давида Арахамии, в котором говорится о «положительной роли», которую сыграл в процессе миллиардер. Давид Арахамия указывает, что при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, которые помогли установить «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей».

Также, по словам Арахамии, Абрамович помог организовать несколько обменов военнопленными и таким образом освободить «несколько сотен человек». Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия. В то же время, по словам Арахамии, санкции против Абрамовича мешают ему свободно перемещаться по миру и продолжать гуманитарную деятельность, а также приводят к тому, что юридические фирмы и консультанты не решаются с ним сотрудничать.

О том, что Абрамович участвует в переговорах между Россией и Украиной, стало известно в конце марта, когда он появился во дворце Долмабахче прямо перед началом переговоров делегаций в Стамбуле. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 марта говорил, что бизнесмен является «крайне эффективным» посредником. В Кремле поясняли, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации, но его «задействовали в обеспечении определенных контактов» между сторонами.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Надежда Синцова
Великобритания Роман Абрамович налоги

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Суд в США выдал ордеры на арест двух «связанных с Абрамовичем» самолетов
Политика
FT узнал о планах Абрамовича продать оператора связи за 1 фунт стерлингов
Бизнес
Абрамович оспорил в суде ЕС решение ввести против него санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter