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Политика ,  
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Меркель назвала причину приступов дрожи в 2019 году

Летом 2019 года Меркель неоднократно бросало в сильную дрожь во время официальных церемоний. Экс-канцлер объяснила, что приступы были связаны со стрессом из-за смерти матери и ограничением в питье

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что приступы дрожи, которые у нее случались в 2019 году во время нахождения в должности, были вызваны стрессом из-за смерти матери. Об этом Меркель сообщила в телеинтервью журналисту Spiegel Александру Осангу, передает T-online.

Как пояснила бывший канцлер, она была очень сильно истощена после смерти матери. Кроме того, частично причиной приступов стало ограничение в питье — по словам Меркель, в то время она пила очень мало. Мать Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в возрасте 90 лет в апреле 2019 года.

«Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?» — западные СМИ о дрожи Меркель
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Первый приступ произошел у Меркель в июне 2019 года во время встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик очень сильно задрожала во время официально церемонии. Позже она выпила несколько стаканов воды и почувствовала себя лучше.

Второй приступ случился менее чем через две недели во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий — в июле во время встречи с тогдашним премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

После этого приступы повторялись неоднократно, и Меркель даже вынуждена была слушать национальные гимны сидя, что является нарушением протокола.

Тогда канцлер утверждала, что с ее здоровьем все в порядке, и выражала уверенность в том, что приступы пройдут сами.

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