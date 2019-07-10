Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

На этот раз Меркель почувствовала недомогание на встрече с премьер-министром Финляндии. Ранее канцлер дрожала во время визита президента Украины Владимира Зеленского и на встрече с президентом Германии

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, сообщает Reuters. Это произошло в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ произошел с Меркель третий раз за последние несколько недель.

Представитель правительства Германии сообщил, что здоровье канцлера в порядке, переговоры пройдут по плану. Как отмечает агентство, перед началом совместной пресс-конференции с Ринне Меркель улыбалась.

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине. Во время официальной церемонии, когда лидеры ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать. Позднее она объяснила свое состояние обезвоживанием. По словам Меркель, ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.

В конце июня канцлер вновь почувствовала себя плохо. На встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером Меркель также стала сильно дрожать. Пресс-секретарь канцлера сообщила, что здоровье канцлера в порядке.