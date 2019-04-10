Умерла мать Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в возрасте 90 лет. Об этом пишет SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Отмечается, что похороны пройдут в Темплине, где жила Герлинда Каснер.

Она родилась 8 июля 1928 года в Гданьске. Была преподавателем английского языка и латыни. Ее мужем был пастор Хорст Каснер. Помимо Ангелы у супругов было двое детей: сын Маркус, родившийся в 1957 году, и дочь Ирена, появившаяся в 1964 году. Семья переехала в город Темплин в 1957 году.