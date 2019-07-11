10 июля Меркель впервые прокомментировала участившиеся приступы дрожи. Она не назвала их причин, однако заявила, что работает над их устранением. «Процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс есть. Мне придется жить с этим какое-то время», — сказала канцлер.

Меркель известна своим спокойствием, и ее до сих пор обвиняют в том, что она слишком мало говорит о чувствах. <...> Когда кто-то, будучи под таким давлением, разрешает себе слабость, это свидетельствует о его невероятной внутренней силе.

<...> Есть, например, страх краснеть на публике. Это работает так: если вы выступаете и боитесь покраснеть, то вероятность того, что именно это произойдет, возрастает. Именно потому что вы боитесь. Механизм таков.

<...> Меркель говорит, что во второй и третий раз она дрожала от беспокойства, что приступ может повториться. Это дает понять, под каким огромным давлением она находится. Замечательно, как она всегда справлялась с этим давлением и как она теперь справляется со своей слабостью».

The New York Times, США

«Последние несколько дней стали напоминанием о легендарной стойкости госпожи Меркель, доказанной на бесчисленных кризисных саммитах за 14 лет ее пребывания на посту.

В то же время множатся слухи о том, что именно происходит со здоровьем женщины, которая была краеугольным камнем европейской политики, в то время как авторитет ее партии и ее страны, похоже, снижается.

«Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь ЕС», — пишут немецкие СМИ.

<...> Моменты физической уязвимости канцлера стали символом политической слабости ее партии и страны и поводом вернуться к теме преемственности власти».

Bild, Германия

«Мне придется жить с этим какое-то время», — сказала канцлер. Но с этим придется жить и Германии. Редко заявления канцлера так озадачивали публику. <...>

После первого приступа Меркель прошла подробный медосмотр, говорят источники в правительстве. В том числе были изучены показатели крови, потому что изначально предполагалось, что в ее организме не хватает определенных минералов. Но кровь оказалась в порядке.

Сострадание. Жалость. И самое главное, недоумение... Достаточно ли здорова канцлер, чтобы продолжать? На этот вопрос Меркель ответила, что все хорошо и у нее достаточно сил для управления страной. Но для многократно названной «самой могущественной женщиной» в мире такого заявления, увы, недостаточно».

CNN, США «То, что самая могущественная женщина-политик нездорова в столь кризисное время — повод для беспокойства. Ее болезнь не могла появиться в более худшее время. Если она действительно больна, Германия остальная Европа сталкивается с кризисом в неподходящее время. В Германии надеялись, что Меркель останется канцлером до следующих выборов в 2022 году. Но у ее партии, Христианско-демократического союза (ХДС), ужасающе низкий рейтинг: с 25% они идут ноздря в ноздрю с «Зелеными».

Более того, у партнеров Меркель по коалиции, левоцентристских социал-демократов (СДПГ), рейтинг еще более катастрофический. <…> Если Меркель уйдет из-за болезни, ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не может быть уверена, что получит место канцлера. Но ни социал-демократы, ни ХДС и ХСС не заинтересованы в выборах. Так к чему же это приведет? Согласно общепринятой точке зрения, есть два сценария: либо Меркель поправится и доработает свой срок, либо Крамп-Карренбауэр станет лидером коалиции ХДС/СДПГ. Но ни один из них не выглядит правдоподобно ни в свете болезни Меркель, ни в свете плохих результатов СДПГ на выборах в Европарламент. Еще одна вероятность — Меркель уйдет, и Крамп-Карренбауэр сформирует коалиционное правительство с «Зелеными» и Свободной демократической партией. Такая коалиция существует в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. <…> Она может получить большинство в Бундестаге, а также поддержку общества. Следовательно, возможная болезнь Меркель может привести к созданию более стабильного правительства».

Der Tagesspiegel, Германия

«Когда Гельмут Коль (федеральный канцлер в 1982–1998 годах. — РБК) был госпитализирован для операции на колене, окружение объясняло его отсутствие простудой. Это почти стандартное оправдание для любого больного канцлера. Но у Конрада Аденауэра (первый федеральный канцлер ФРГ в 1949–1963 годах. — РБК) действительно была пневмония, а Гельмут Шмидт (пятый федеральный канцлер в 1974–1982 годах. — РБК) страдал от обмороков. Что касается депрессии Вилли Брандта (четвертый федеральный канцлер в 1969–1974 годах. — РБК), она оставалась государственной тайной вплоть до его отставки.

<...>

Но Меркель прокололась. После последних выборов 2017 года и месяцев политических переговоров в 2018 году она не смогла скрывать признаки недомогания. Но она не уехала в отпуск в Тироль, как обычно, и это породило всевозможные слухи».