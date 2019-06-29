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Саммит G20 в Осаке ,  
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Меркель заявила об отсутствии проблем со здоровьем

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с состоянием ее здоровья все в порядке. Об этом она рассказала в кулуарах саммита G20 в Осаке, передает Spiegel.

«Я убеждена, что такая реакция как появилась, так сама и пройдет. Мне нечего особо сообщить. Но я в порядке», — ответила она на вопрос по поводу дрожи во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Меркель снова стало плохо на встрече на высшем уровне

Во время встречи 27 июня Меркель стала сильно дрожать. Ее пресс-секретарь говорила, что с канцлером все хорошо.

Похожий случай произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель также прохватила дрожь. При этом температура воздуха в тот день в Берлине, где проходила встреча, составляла около 30 градусов.

Впоследствии Меркель рассказала, что выпила три стакана воды и ей стало лучше. При этом Зеленский заявил, что рядом с ним канцлер Германии была в безопасности.

Теги: Ангела Меркель, саммит G20, плохое самочувствие
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Общество
Меркель снова стало плохо на встрече на высшем уровне
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