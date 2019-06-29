Меркель заявила об отсутствии проблем со здоровьем

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с состоянием ее здоровья все в порядке. Об этом она рассказала в кулуарах саммита G20 в Осаке, передает Spiegel.

«Я убеждена, что такая реакция как появилась, так сама и пройдет. Мне нечего особо сообщить. Но я в порядке», — ответила она на вопрос по поводу дрожи во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время встречи 27 июня Меркель стала сильно дрожать. Ее пресс-секретарь говорила, что с канцлером все хорошо.

Похожий случай произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель также прохватила дрожь. При этом температура воздуха в тот день в Берлине, где проходила встреча, составляла около 30 градусов.