Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Видео: 5 канал / YouTube

Встреча прошла в Берлине. На кадрах видно, как Меркель начала сильно дрожать, во время официальной церемонии. Spiegel отмечает, что в это время лидеры ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра.

Издание добавляет, что впоследствии на совместной пресс-конференции Меркель рассказала, что выпила три стакана воды, после чего стала чувствовать себя лучше. Spiegel отметил, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары.