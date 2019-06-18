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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Видео: 5 канал / YouTube

Встреча прошла в Берлине. На кадрах видно, как Меркель начала сильно дрожать, во время официальной церемонии. Spiegel отмечает, что в это время лидеры ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра.

Издание добавляет, что впоследствии на совместной пресс-конференции Меркель рассказала, что выпила три стакана воды, после чего стала чувствовать себя лучше. Spiegel отметил, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары.

Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

По данным Гидрометцентра, в Берлине солнечная погода, воздух прогрелся до 30 градусов.

В ходе встречи Меркель и Зеленский обсудили возможность снятия с России санкций. По словам канцлера, это будет возможно только в случае возвращения Крыма в состав Украины.

Теги: Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Берлин
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Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России
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