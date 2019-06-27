Меркель снова стало плохо на встрече на высшем уровне

Во время встречи с президентом Германии Меркель задрожала. Это второй случай за последние две недели. В предыдущий раз канцлер почувствовала недомогание на переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо. Как сообщает Reuetrs, на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно дрожать. Пресс-секретарь канцлера сообщила, что здоровье Меркель в порядке, и что все запланированные мероприятия с ее участием, в том числе на саммите G20 в Японии, пройдут по графику.

Похожий случай ранее произошел с канцлером во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 июня. Встреча прошла в Берлине. Во время официальной церемонии, когда Зеленский и Меркель ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать. Spiegel отмечал, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары. В столице Германии 18 июня столбики термометров показывали около 30 градусов тепла.

«Что касается миссис Меркель... Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», — заявил Зеленский, комментируя произошедшее. Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием организма. По словам канцлера, ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.