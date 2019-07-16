Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сидя прослушала гимн на встрече с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Берлине. Об этом сообщает Berliner Morgen Post. Подобное нарушение протокола уже происходило на фоне сообщений об ухудшении здоровья канцлера.
Санду также расположилась на стуле.
Первый раз канцлер села на стул во время прослушивания гимна на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 11 июля. Обычно главы государств слушают гимн стоя, однако из-за повторяющихся приступов дрожи у Меркель на встречах высшего уровня протокол церемонии изменили перед началом.