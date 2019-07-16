Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

Впервые дрожь у Меркель заметили на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее она задрожала стоя рядом с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ у Меркель случился на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Сама Меркель заявила, что у нее нет проблем со здоровьем. Журнал Spiegel указывал, что приступы у Меркель случаются тогда, когда приходится долго стоять.