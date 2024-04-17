Чехия сообщила о «странах-анонимах» в инициативе по снарядам для Украины

Некоторые страны, участвующие в инициативе Чехии по поставкам снарядов Украине, желают сохранить анонимность, рассказал министр Станюра. В рамках инициативы уже закуплено 500 тыс. единиц снарядов. Москва осуждает помощь Киеву

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К чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины уже присоединились 20 стран, однако некоторые из них не хотят разглашать своего участия, сообщил министр финансов Чехии Збинек Станюра в интервью ČT24.

По его словам, в рамках инициативы Чехия потратит более 500 млн крон (около $21 млн), но менее 1 млрд крон собственных средств на боеприпасы для украинской армии. «Эта сумма соответствует размеру Чешской Республики и состоянию чешской экономики», — подчеркнул министр (цитата по ČTČ).

Премьер-министр Чехии Петр Фиала накануне также заявил, что для Украины уже закуплено 500 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов, и к концу года эта цифра может вырасти до 1 млн.

Западные политики с осени заявляют о «снарядном голоде» в ВСУ, вызванном в том числе проволочками с обеспечением дополнительного финансирования, а также неисполнением плана ЕС по поставке Киеву 1 млн снарядов до конца марта 2024 года. В январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что до марта ЕС сможет передать только половину от этого количества.

Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм) на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Источники The Wall Street Journal (WSJ) в марте рассказали, что Чехия закупает снаряды от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России. По данным WSJ, речь может идти о странах Глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Президент России Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.