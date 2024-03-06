 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Чехия нашла финансирование на сотни тысяч снарядов для Украины

Bloomberg: Чехия нашла деньги для покупки 800 тыс снарядов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может получить 800 тыс. боеприпасов для артиллерии в течение нескольких недель, Чехия нашла деньги для их покупки вне ЕС, узнал Bloomberg, переубедить удалось даже Францию. Москва требовала прекратить снабжать ВСУ
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Чехия нашла почти все необходимые средства для приобретения 800 тыс. артиллерийских снарядов на нужды Украины, боеприпасы могут передать ВСУ в течение нескольких недель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве одной из стран.

Чехия выступит в качестве посредника для стран, которые намерены профинансировать эту сделку. На этой неделе, как ожидается, состоится заседание министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, на котором будут определены детали процесса.

По оценкам, которые приводит агентство, Украине требуется получать не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

«Существует положительный прогресс в отношении чешской инициативы», — сказал украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом 6 марта. При этом он подчеркнул, что дать положительную оценку инициативе в целом можно будет только тогда, когда снаряды окажутся в распоряжении украинской армии.

Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Украина к началу 2024 года столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, украинские власти называли эту проблему среди причин, по которым пришлось отступить из Авдеевки.

Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм) на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Читайте на РБК Pro
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать
Участились случаи болезни Паркинсона у людей до 50-ти. Каковы признаки
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться
Пять digital-профессий в сельском хозяйстве с доходом до ₽500 тыс.

Вскоре инициативу поддержали 15 европейских стран и даже Франция, которая долгое время отказывалась покупать оружие за пределами Евросоюза. «Французы теперь осознают ситуацию гораздо лучше, чем три или шесть месяцев назад», — говорил специальный представитель чешского правительства по Украине Томас Копечни и объяснил эту перемену «текущей военной ситуацией» и продвижением российских войск. В правительстве Чехии также гарантировали, что «при необходимости по всему миру можно будет получить еще сотни тысяч патронов».

В Германии ответили на призыв Макрона «забыть о трусости» ради Украины
Политика
Борис Писториус

Западные чиновники и военные эксперты, опрошенные New York Times, спрогнозировали «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024 года для ВСУ, причем уже в марте этого года Украине станет сложно проводить локальные контратаки. По их мнению, к июню ВСУ будет сложно отражать российские наступательные операции, а для Генштаба ВСУ скоро настанет ситуация, когда «цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».

Как выяснил Spiegel, усилия по поиску боеприпасов прилагает и Германия, которая ведет непубличные переговоры с Индией — в ее арсенале есть сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Аналогичные сделки могут быть заключены и с арабскими странами, а эксперты считают, что необходимыми запасами или даже возможностью выпуска боеприпасов обладают некоторые страны Африки и балканские государства, писало издание.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, но не окажут влияния на его исход.

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Чехия снаряды
Материалы по теме
В ЕК поправили Зеленского в расчетах поставленных Украине снарядов
Политика
Дуда пообещал Киеву существенные поставки боеприпасов
Политика
Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 17:22
Путин выразил уверенность в «духовном воссоединении» русских и украинцев Политика, 23:27
Чехия нашла финансирование на сотни тысяч снарядов для Украины Политика, 23:19
В Польше умер второй солдат, попавший под гусеницы в ходе учений НАТО Политика, 23:08
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 23:07
Как забастовка врачей в Южной Корее привела к внутриполитическому кризису Политика, 23:01
Путин заявил о связи независимости Бельгии с Россией Общество, 22:51
Основатель Группы ЛСР ушел с поста гендиректора компании Бизнес, 22:34
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:13
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 22:12
Умер театральный режиссер Римас Туминас Общество, 22:12
Путин назвал причины распада СССР Политика, 22:03
Московское «Динамо» прервало рекордную 11-матчевую серию побед в КХЛ Спорт, 21:58
Путин заявил, что США «выпустили джина из бутылки» Политика, 21:55
Зачем в Госдуме решили кодифицировать участие заключенных в спецоперации Политика, 21:48