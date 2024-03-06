Чехия нашла финансирование на сотни тысяч снарядов для Украины

Украина может получить 800 тыс. боеприпасов для артиллерии в течение нескольких недель, Чехия нашла деньги для их покупки вне ЕС, узнал Bloomberg, переубедить удалось даже Францию. Москва требовала прекратить снабжать ВСУ

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Чехия нашла почти все необходимые средства для приобретения 800 тыс. артиллерийских снарядов на нужды Украины, боеприпасы могут передать ВСУ в течение нескольких недель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве одной из стран.

Чехия выступит в качестве посредника для стран, которые намерены профинансировать эту сделку. На этой неделе, как ожидается, состоится заседание министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, на котором будут определены детали процесса.

По оценкам, которые приводит агентство, Украине требуется получать не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

«Существует положительный прогресс в отношении чешской инициативы», — сказал украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом 6 марта. При этом он подчеркнул, что дать положительную оценку инициативе в целом можно будет только тогда, когда снаряды окажутся в распоряжении украинской армии.

Украина к началу 2024 года столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, украинские власти называли эту проблему среди причин, по которым пришлось отступить из Авдеевки.

Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм) на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Вскоре инициативу поддержали 15 европейских стран и даже Франция, которая долгое время отказывалась покупать оружие за пределами Евросоюза. «Французы теперь осознают ситуацию гораздо лучше, чем три или шесть месяцев назад», — говорил специальный представитель чешского правительства по Украине Томас Копечни и объяснил эту перемену «текущей военной ситуацией» и продвижением российских войск. В правительстве Чехии также гарантировали, что «при необходимости по всему миру можно будет получить еще сотни тысяч патронов».

Западные чиновники и военные эксперты, опрошенные New York Times, спрогнозировали «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024 года для ВСУ, причем уже в марте этого года Украине станет сложно проводить локальные контратаки. По их мнению, к июню ВСУ будет сложно отражать российские наступательные операции, а для Генштаба ВСУ скоро настанет ситуация, когда «цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».

Как выяснил Spiegel, усилия по поиску боеприпасов прилагает и Германия, которая ведет непубличные переговоры с Индией — в ее арсенале есть сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Аналогичные сделки могут быть заключены и с арабскими странами, а эксперты считают, что необходимыми запасами или даже возможностью выпуска боеприпасов обладают некоторые страны Африки и балканские государства, писало издание.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, но не окажут влияния на его исход.