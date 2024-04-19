Какие вооружения Украина получит по итогам встреч НАТО, ЕС и G7

НАТО передаст Украине часть своих систем ПВО. Такое решение было принято на Совете НАТО — Украина, созванном по инициативе Владимира Зеленского. Страны альянса также готовы передать республике артиллерийские снаряды и ракеты

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Что решил Совет НАТО — Украина

НАТО готово передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 19 апреля на пресс-конференции после очередного заседания Совета НАТО — Украина заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что министры обороны стран альянса «провели инвентаризацию» имеющихся у них систем и пришли к выводу, что смогут часть из них поставить Киеву. Речь идет не только об американских комплексах Patriot, но и о франко-итальянских SAMP/T. «Я жду объявлений от стран НАТО о передаче новых систем Patriot. Но также мы должны поставить запчасти и ракеты для имеющихся у Украины систем», — сказал Столтенберг, не уточнив число комплексов, готовых к передаче.

Министры также обсудили передачу высокоточных дальнобойных систем — их дальность генеральный секретарь тоже не уточнил — и снарядов калибра 155 мм. Столтенберг отметил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России»: «Россия напала на соседнее государство, на Украину. Украина имеет право на самооборону — это включает в том числе и поражение легитимных целей за пределами Украины».

Внеочередную встречу Совета НАТО — Украина инициировал президент Украины Владимир Зеленский, она прошла на уровне министров обороны. Главной темой стала военная поддержка Киева; как анонсировал накануне Столтенберг, главный вопрос — укрепление украинской ПВО и передача артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии, которую поддержали «Нидерланды, Дания и другие союзники». По словам генсекретаря НАТО, Прага уже закупила для Киева 500 тыс. снарядов.

В Москве неоднократно осуждали западную военную помощь Украине, утверждая, что она только затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

О том, что Чехия вместе с партнерами ищет артиллерийские снаряды для Украины, президент республики Петр Павел заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Чехия, Дания, Нидерланды и Канада работают с третьими странами, чтобы получить у них боеприпасы, перевезти к себе, а затем передать Киеву. К этой дате, отметил Павел, союзники нашли 800 тыс. снарядов — 500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. В апреле Павел сообщил, что союзники нашли в третьих странах уже более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. В марте 2023 года Евросоюз заявил, что планирует в течение года передать стране 1 млн артиллерийских снарядов. Год спустя Брюссель сообщил, что достичь этой цели ему не удалось, — к концу марта 2024 года он поставил только 500 тыс. снарядов.

Встреча состоялась через три дня после того, как Зеленский в интервью американскому каналу PBS сообщил, что крупнейшая в Киевской области теплоэлектростанция, Трипольская ТЭС, была уничтожена российскими ударами, поскольку у Киева не хватило боеприпасов для ее защиты. «Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — сказал он. 11 апреля украинская компания «Центрэнерго», в ведении которой находится эта станция, сообщила, что из-за российских ударов Трипольская ТЭС потеряла 100% генерации.

Зеленский призвал Запад защищать Украину так же, как он защищает Израиль. Это заявление он сделал после того, как в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов, крылатых и баллистических ракет; отразить атаку помогали США, Великобритания и Иордания. «Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины», — написал Зеленский в своем Telegram и отметил, что Украина, как и Израиль, не входит в НАТО, но оказанная ему поддержка союзников доказывает, что для защиты партнера «достаточно только политической воли».

Совет НАТО — Украина создан в 2023 году решением саммита альянса в Вильнюсе. В альянсе охарактеризовали его появление как часть «пакета расширенной политической и практической поддержки», а сам совет — как орган, где страны НАТО и Киев «будут заседать как равные». Цель совета — продвигать «политический диалог, взаимодействие, сотрудничество и евроатлантические устремления Украины к членству» в альянсе; это ключевая площадка для их двусторонних консультаций.

Как Запад намерен укреплять украинскую ПВО

После драматических заявлений Зеленского в ЕС стали призывать к укреплению украинской ПВО. «Европейский совет подчеркивает необходимость срочно обеспечить Украину ПВО, а также ускорить и активизировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты», — говорится в итоговом коммюнике неформального саммита ЕС, который прошел в Брюсселе 17–18 апреля.

Инициатива здесь исходит от Берлина — он стал автором Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD). В преддверии саммита ЕС и встречи G7 с ней выступили глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус. Они заявили, что участники НАТО могут внести более весомый вклад в оборону Украины, и призвали сформировать новую коалицию для поставок систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных самоходных установок Gepard. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите в Брюсселе, что ЕС планирует поставить Украине семь систем Patriot, включая ту, что Берлин пообещал Киеву. О том, что Германия передаст Украине еще одну систему Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам, Зеленский сообщил 13 апреля после телефонного разговора с Шольцем. Всего ФРГ отправила Украине три таких комплекса.

Дискуссия о необходимости усилить ПВО Украины продолжилась на трехдневной встрече глав МИД G7 на острове Капри. 18 апреля к ним присоединился глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он снова отметил, что американские, британские и французские силы вмешались, чтобы помочь Израилю отразить атаку Ирана, в то время как его стране не хватает ресурсов для жизненно важной обороны. «Стратегия наших партнеров в Израиле, похоже, заключается в предотвращении ущерба и смерти. <…> При этом в последние месяцы стратегия наших партнеров по Украине, похоже, заключается в том, чтобы помочь нам оправиться от ущерба», — подчеркнул Кулеба.

Столтенберг, который также принял участие в заседании министров G7 18 апреля, сообщил журналистам, что альянс стремится как можно скорее отправить Киеву дополнительные системы ПВО. Переговоры с конкретными странами об этом уже идут.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил, что Киев ищет как минимум семь систем Patriot. Украинская делегация получила заверения Белого дома, что оружие будет поставлено в течение нескольких недель, а не месяцев, как только конгресс утвердит пакет помощи США для Украины в размере $60,84 млрд.

17 апреля комитет палаты представителей США по ассигнованиям опубликовал тексты законопроектов о дополнительных расходах на нужды американских союзников — Украины, Израиля и Тайваня. Документы были разработаны по инициативе спикера палаты Майка Джонсона, который решил развести пакеты помощи по отдельным биллям, чтобы упростить процесс согласования, который продолжается несколько месяцев. Голосование по ним ожидается 20 апреля.

Большие надежды на субботнее голосование в палате представителей возлагают и в ЕС. «В эти неспокойные времена обнадеживающим признаком является то, что сейчас из США поступают сигналы от республиканцев, что поддержка Украины может быть продолжена более интенсивно. Мы активно выступали за это», — заявила Бербок в кулуарах встречи глав МИД стран G7 (цитата по ТАСС).

В заявлении по итогам саммита на Капри главы МИД стран G7 высоко оценили предложенную Германией инициативу IAAD. «Выражаем нашу решимость, в частности, в деле укрепления потенциала ПВО Украины, чтобы спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру. Мы также будем работать с партнерами в этом направлении», — подчеркнуто в документе.