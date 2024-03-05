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Военная операция на Украине ,  
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Страны ЕС соберут деньги для Чехии на боеприпасы для Киева

Bloomberg: страны ЕС соберут деньги для Чехии на боеприпасы для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Франции 5 марта должен отправиться в Прагу для обсуждения предложения Чехии о закупке 800 тыс. боеприпасов для Киева за пределами блока. На покупку боеприпасов деньги соберет не Евросоюз, а отдельные страны
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Во вторник, 5 марта, французский лидер должен отправиться в Прагу для переговоров. Евросоюз надеется поставить на Украину 800 тыс. снарядов из третьих стран.

Собеседник Bloomberg из числа французских чиновников указал на то, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС — таких, как Европейский фонд мира, — а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Сама Чехия возьмет на себя сам процесс закупки. По словам собеседников агентства, Германия, Нидерланды и Дания наряду с Францией поддерживают предложение по закупке боеприпасов из стран, не входящих в блок. Так, Нидерланды уже пообещали предоставить Чехии на эти цели €100 млн. Предварительные обязательства, пишет Bloomberg, уже взяли на себя Дания, Литва и Латвия, а также не входящая в ЕС Канада. Готовность поддержать инициативу выразила также Польша, об этом заявил чешский премьер Петр Фиала после с встречи с польским коллегой Дональдом Туском в Праге на прошлой неделе.

Макрон собирается обсудить инициативу с Фиалой во время своего визита. Ожидается также, что позднее на этой неделе министры обороны и иностранных дел ЕС отдельно обсудят закупку.

Один из источников в то же время сообщил, что некоторые страны блока считают заявление Чехии о количестве снарядов для Киева «слишком оптимистичным», сейчас французские власти изучают, сколько боеприпасов имеется в наличии на данный момент.

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Фото:John Moore / Getty Images

В феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страна нашла 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов и 300 тыс. калибра 122 мм, которые можно закупить для Киева вне блока. Лидеры стран ЕС обсудили предложение Праги о закупке боеприпасов у третьих стран на саммите в Париже.

В марте глава департамента оборонной политики и стратегии чешского Минобороны Ян Жиреш заявил Bloomberg, что Киев может в течение нескольких недель получить первую партию снарядов калибра 155 мм.

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В марте 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже анонсировал передачу Киеву 1 млн боеприпасов калибра 155 мм в течение года, но в январе он признал, что Киев получил только треть обещанных снарядов. В конце февраля это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Россия критикует поставки оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит» и «все привозят, извините за моветон, на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается», — считает он.

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Елена Чернышова
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