СК показал видео допроса подозреваемого в покушении на Прилепина

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Следственный комитет опубликовал видео части допроса Александра Пермякова, которого подозревают в подрыве автомобиля писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина.

Пермякову 29 лет, он является уроженцем Украины и ранее уже был судим. На допросе он признался в «дистанционном взрыве» автомобиля Прилепина и сообщил, что действовал по заданию спецслужб Украины.

«В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами, в 2022-м заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина», — рассказал Пермяков, отметив, что для подрыва машины писателя он использовал две противотанковые мины.

Audi Q7 Прилепина взорвалась в Нижегородской области утром 6 мая. На месте взрыва образовалась воронка. Писатель получил переломы, его прооперировали и ввели в медикаментозный сон. Его личный охранник и водитель Александр Шубин погиб. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК («Террористический акт»).