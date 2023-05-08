В МИД Китая заявили о «нарушенном позитивном импульсе» в отношениях с США

Глава МИД Китая призвал Вашингтон пересмотреть свою политику в отношении Китая и уважать «красные линии» страны, в первую очередь речь идет о тайваньском вопросе

Цинь Ган (Фото: Getty Images )

Вашингтон после встречи президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина на Бали осенью прошлого года предприняли ряд ошибочных действий, которые «нарушили достигнутый с трудом позитивный импульс» в отношениях двух стран, заявил глава китайского МИДа Цинь Ган.

8 мая министр провел переговоры с послом США в Китае Николасом Бернсом. Говоря о встрече Байдена и Си, которая предшествовала ноябрьскому саммиту G20, Цинь Ган заявил, что лидерам двух стран удалось достичь важного консенсуса, однако в последнее время «план диалога и сотрудничества снова наткнулся на лед».

Цинь Ган призвал США пересмотреть свою политику в отношении Китая и уважать «красные линии» страны. «В частности, следует правильно подходить к тайваньскому вопросу <...> и прекратить поддерживать сепаратистские силы независимости Тайваня», — сказал министр. Он заявил, что Пекин не будет мириться с действиями Вашингтона, когда «с одной стороны, поддерживается диалог, с другой — против Китая используется давление».

Ведомство ранее называло тайваньский вопрос «первой красной линией» в американо-китайских отношениях, которую США нельзя переступать. Об этом же говорил и Си на переговорах с Байденом.

Китай считает Тайвань частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя. Американские власти неоднократно подчеркивали, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. При этом с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты.

Осенью заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. Согласно докладу китайского правительства от марта текущего года, Пекин намерен предпринять «решительные шаги» для борьбы с независимостью Тайваня и будет «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом. Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол допускал, что США могут отправить военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. В то же время в Пентагоне считают маловероятным военный конфликт Пекина и Вашингтона.