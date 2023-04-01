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В Пентагоне назвали маловероятным военный конфликт США и Китая

Генерал США Марк Милли: военный конфликт с Китаем возможен, но маловероятен

Военный конфликт между США и Китаем возможен, но пока не относится к категории вероятных, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли в интервью Defence One.

Он отметил, что и в Китае, и в США много риторики, которая может создать впечатление, что «война не за горами» или что обе стороны «находятся на грани войны».

«И это может произойти. Я имею в виду, что вполне возможно, что может произойти инцидент или какое-то другое пусковое событие, которое может привести к неконтролируемой эскалации. Итак, это не невозможно. Но я не думаю, что на данный момент я бы отнес это к категории вероятных », — сказал Милли.

Материал дополняется

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