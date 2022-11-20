Си Цзиньпин назвал Байдену красную линию в отношениях Китая и США
Лидер Китая Си Цзиньпин на двусторонней встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20 назвал тайваньский вопрос главной красной линией в китайско-американских отношениях. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.
«Си Цзиньпин всесторонне и систематически объяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая и четко указал, что тайваньский вопрос является ключевым среди интересов Китая и первой непреодолимой красной линии в китайско-американских отношениях», — говорится в сообщении.
В МИД Китая подчеркнули, что в китайско-американских отношениях следует отказаться от «игры с нулевой суммой», установить тон диалога, а не конфронтации, придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй сообщил, что глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ готов встретиться провести встречу с коллегой из США Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств — членов АСЕАН. «Китайская сторона настроена позитивно и открыта для обмена мнениями с США», — говорится в заявлении в аккаунте китайского минобороны в соцсети WeChat (цитата по ТАСС).
В августе этого года раздражителем в отношениях между двумя странам стал Тайвань: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства.
Президент России Владимир Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал остров неотъемлемой частью Китая.
Накануне саммита G20, 14 ноября, состоялась встреча Байдена и Си Цзиньпина. В ходе встречи Байден заявил, что США и Китай вместе должны работать над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая нестабильность и других. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США.
Белый дом также сообщил, что лидеры двух стран также обсудили военные действия на Украине и «безответственные угрозы использования ядерного оружия» со стороны России. Они согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить. В Москве неоднократно исключали возможность применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, президент Владимир Путин заявлял, что для России в подобных действиях нет смысла.
Байден и Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит с визитом Китай в продолжение дискуссии глав двух государств.