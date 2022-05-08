Bloomberg узнал, что послы ЕС не согласовали пакет санкций против России
Постпреды ЕС 8 мая встретились, чтобы обсудить новые санкции против России, но не достигли соглашения, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные о встрече источники. Переговоры возобновятся в ближайшие дни.
Евросоюз разрабатывает шестой по счету пакет санкций, связанных с конфликтом на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в него планируется включить отказ от российской нефти к концу 2022 года, а также отключение ряда банков (в том числе Сбербанка) от SWIFT. Кроме этого, Bloomberg и Reuters сообщали, что Брюссель предлагает запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти в третьи страны.
Чтобы пакет был принят, его должны согласовать все 27 стран ЕС, но, по данным Bloomberg, участникам встречи не удалось добиться согласия Венгрии на запрет импорта российской нефти. Кроме того, Греция и Кипр пока не дали согласия на ограничения в отношении транспортировки нефти, говорят собеседники агентства.
Венгрия и раньше заявляла, что не поддержит отказ от российской нефти. Глава МИД страны Петер Сийярто 6 мая заявил, что Будапешт не допустит введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, чтобы не «разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа».
Встреча 8 мая не первая, на которой послы стран — членов ЕС не смогли согласовать санкции. 4 мая Reuters сообщал, что на одном из заседаний опасения по поводу таких ограничений помимо Венгрии высказали Болгария, Словакия и Чехия. О сомнениях Греции, Мальты и Кипра относительно запрета на транспортировку в тот же день писал Bloomberg.
По информации агентства, ЕС в качестве компромисса предлагал продлить сроки отказа от российской нефти до конца 2024 года для Венгрии и Словакии и до июня того же года для Чехии.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз «занять единую позицию» в отношении антироссийских санкций.