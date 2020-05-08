Путин предложил осудить Мюнхенский сговор как пакт Молотова — Риббентропа

Соглашение, которое Великобритания и Франция в 1938 году заключили с нацистской Германией и фашистской Италией, должно быть осуждено наравне с секретной частью к пакту Молотова — Риббентропа, считает Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Мюнхенский сговор 1938 года, который позволил нацистской Германии, Польше и Венгрии разделить территорию Чехословакии, должен быть осужден наравне с пактом Молотова — Риббентропа. Об этом Владимир Путин заявил в фильме Андрея Кондрашова «Война за память», который показал канал «Россия 1».

«Советский Союз на самом деле в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое — не осудить вот этот раздел Чехословакии?» — сказал президент.

Глава государства отметил, что Советский Союз предпринимал большие усилия перед войной, чтобы создать коалицию против нацистской Германии, однако его усилия не увенчались успехом. «Никто же не поддержал. Более того, в 38 году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли «мюнхенским сговором». И отдали на растерзание Чехословакию», — сказал Путин, напомнив, что в разделе Чехословакии тогда участвовала и Польша.

В 2009 году в статье для польского издания «Газета Выборча» Путин, будучи тогда премьер-министром, назвал пакт Молотова — Риббентропа аморальным. Он подчеркнул, что «аморальный характер пакта 1939 года получил в свое время однозначную оценку парламента». «Это соглашение, заключенное 70 лет назад, можно осудить», — написал тогда Путин. Тогда же он упомянул и о Мюнхенском соглашении. «Каким было военно-политическое эхо сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сентября 1938 года? Не тогда ли Гитлер уже окончательно решил, что все дозволено, что Франция и Англия «палец о палец не ударят», чтобы защитить своих союзников?» — написал он.