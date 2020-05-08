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Путин предложил осудить Мюнхенский сговор как пакт Молотова — Риббентропа

Соглашение, которое Великобритания и Франция в 1938 году заключили с нацистской Германией и фашистской Италией, должно быть осуждено наравне с секретной частью к пакту Молотова — Риббентропа, считает Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Мюнхенский сговор 1938 года, который позволил нацистской Германии, Польше и Венгрии разделить территорию Чехословакии, должен быть осужден наравне с пактом Молотова — Риббентропа. Об этом Владимир Путин заявил в фильме Андрея Кондрашова «Война за память», который показал канал «Россия 1».

«Советский Союз на самом деле в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое — не осудить вот этот раздел Чехословакии?» — сказал президент.

Глава государства отметил, что Советский Союз предпринимал большие усилия перед войной, чтобы создать коалицию против нацистской Германии, однако его усилия не увенчались успехом. «Никто же не поддержал. Более того, в 38 году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли «мюнхенским сговором». И отдали на растерзание Чехословакию», — сказал Путин, напомнив, что в разделе Чехословакии тогда участвовала и Польша.

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В 2009 году в статье для польского издания «Газета Выборча» Путин, будучи тогда премьер-министром, назвал пакт Молотова — Риббентропа аморальным. Он подчеркнул, что «аморальный характер пакта 1939 года получил в свое время однозначную оценку парламента». «Это соглашение, заключенное 70 лет назад, можно осудить», — написал тогда Путин. Тогда же он упомянул и о Мюнхенском соглашении. «Каким было военно-политическое эхо сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сентября 1938 года? Не тогда ли Гитлер уже окончательно решил, что все дозволено, что Франция и Англия «палец о палец не ударят», чтобы защитить своих союзников?» — написал он.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин не дал пакту оценочных характеристик. Он объяснил, что Советский Союз последним подписал соглашение о ненападении из-за отсутствия другого выбора, а у пакта Молотова — Риббентропа были секретные приложения. «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. <...> Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами», — отметил Путин.

Тогда же, в декабре, Путин трижды подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны. В ней утверждалось, что война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения», а нацистские и коммунистические режимы осуществляли массовые убийства. Путин настаивал, что войну спровоцировал не пакт, а Мюнхенский сговор. Пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны, заявлял Путин.

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Мюнхенский сговор — это принятое в советской и российской историографии название соглашения, которое Германия, Великобритания, Франция и Италия заключили в Мюнхене 29–30 сентября 1938 года. В нем Великобритания и Франция согласились с передачей Германии Судетской области в Чехословакии, несмотря на то, что ранее гарантировали неприкосновенность границ этой страны. Тогда же, 30 сентября 1938 года, между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении.

Сама Чехословакия в подготовке соглашения, которое гарантировало передачу части ее территории Германии, не участвовала, несмотря на протесты Праги. В итоге Германия ввела войска в Судетскую область. Одновременно Польша ввела войска на территорию Тешинской области. К марту 1939 года Германия аннексировала всю Чехию, а Словакия объявила о независимости. Часть Чехословакии также была оккупирована и Венгрией.

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В декабре 2019 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа, заключенный в августе 1939 года, фактически стал союзным соглашением между СССР и Германией, и обвинил российские власти в оправдании сталинизма. Соглашение между СССР и Германией осуждали также и другие западные страны, а также прибалтийские государства.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «мюнхенский сговор», Вторая мировая война, история
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