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Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Хайко Маас осудил попытки найти иного виновника Второй мировой кроме нацистской Германии, обвинив тех, кто это делает, в неуважении к жертвам войны и попытках расколоть Европу
Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Глава МИД Германии Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом опубликовал статью в издании Spiegel под названием «Нет политики без истории». Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.

«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требует от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за Холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу», — говорится в тексте статьи.

Маас объяснил такую свою позицию в отношении истории Второй мировой тем, что миру необходимо избежать угрозы ревизионизма. «Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Вот почему, а не из соображений якобы какого-то морального превосходства — мы, немцы, в частности, должны выступить против того, чтобы нападавшие превращались в пострадавших, а жертвы становились преступниками».

Статью Мааса и Виршинга Spiegel проиллюстрировал фотографией парада советских войск у Бранденбургских ворот 20 мая 1945 года.

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Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны, наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы. Накануне, 7 мая, президенты Эстонии, Литвы и Латвии в своем выступлении к 75-летию окончания Второй мировой войны обвинили СССР в сговоре с Германией. «Два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию», — так события начала войны интерпретировались в заявлении лидеров Прибалтийских стран.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Германия, Вторая мировая война
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