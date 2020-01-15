В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Реакция министров на отставку правительства. Видео Политика, 20:50 «Вегас» впервые сменил главного тренера после вступления в НХЛ Спорт, 20:34 Фонд Кино ответил на сообщения о требовании вернуть невозвратные субсидии Общество, 20:34 В Минпросвещения назвали число получающих горячее питание школьников Общество, 20:31 Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера» Бизнес, 20:22 «Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании Общество, 20:09 Госдума назвала дату рассмотрения кандидатуры нового премьер-министра Политика, 20:02 Австрия передала России обвиняемого в убийстве двадцатилетней давности Общество, 19:57 «Ростов» расторг контракт со вторым легионером за две недели Спорт, 19:50 В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны Политика, 19:49 Владимир Путин предложил изменить Конституцию Политика, 19:48 Совет Госдумы начал внеочередное заседание с участием Мишустина Политика, 19:46 Сенаторы оценили решение Медведева об отставке правительства Политика, 19:43 Путин попросил правительство временно исполнять свои обязанности Политика, 19:36
Политика ,  
0 

В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты Европарламента раскритиковали мнения, высказанные Владимиром Путиным о пакте Молотова — Риббентропа и виновнике Второй мировой войны, однако сочли недопустимым уравнивать коммунизм и фашизм
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией (Фото: фонд ЦГАКФД / Wikimedia Commons)

Попытки оправдать пакт Молотова — Риббентропа недопустимы. Об этом, выступая перед евродепутатами в среду, 15 января, заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте (крупнейшая фракция) Манфред Вебер. «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — заявил он. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны. Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.

В декабре Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны. В принятой 19 сентября резолюции утверждается, что война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения», а нацистские и коммунистические режимы осуществляли массовые убийства. Путин настаивает, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны, напомнил Путин.

Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать
Политика

«Пакт Гитлера и Сталина [Молотова — Риббентропа] стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами», — заявил Вебер. — Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий. Пакт Гитлера — Сталина — преступление против демократии и мира».

Критику в адрес Владимира Путина высказали и другие законодатели ЕС. Депутат от Европейской народной партии, бывшая глава МИД Латвии Сандра Калниете, назвала Иосифа Сталина союзником Гитлера. По ее мнению, СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. «[Пакт Молотова — Риббентропа] позволил Германии атаковать Западную Европу, оставив Британию наедине с агрессией [нацистов]», — считает она. Калниете также обвинила Владимира Путина в искажении фактов о Второй мировой войне. Депутат от партии «Европейские консерваторы и реформисты» из Польши Анна Фотыга назвала заявления Путина восхвалением Сталина.

О недопустимости искажения исторических фактов заявила в среду и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова. Она не упомянула Россию в своей речи, но заметила, что Еврокомиссия отрицает любые попытки исказить историю Второй мировой войны или переложить вину за начало войны на западные страны или Польшу. «Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками и демонстрирует солидарность с Польшей», — сообщила она.

Пакт Молотова — Риббентропа, по мнению Йоуровой, развязал руки Гитлеру для нападения на Западную Европу: «Эти события [пакт Молотова — Риббентропа и вторжение Германии в Польшу] положили начало Второй мировой войне». Пакт СССР и Германии привел к разделению Европы на сферы влияния между «двумя ужасными режимами», а также к оккупации стран Балтии, отметила зампредседателя Еврокомиссии.

Йоурова, однако, подчеркнула важность вклада, который СССР внес в победу над Германией и освобождение Европы от фашизма. «Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы», — напомнила она. Йоурова также призвала не уравнивать советский и нацистские режимы: «Мы должны помнить о зле, совершенном обоими режимами, не уравнивая их». Важность вклада СССР в победу над нацизмом признали и другие депутаты, включая Калниете и Вебера.

Евродепутат от Польши из Европейской народной партии Радослав Сикорский обвинил Путина в том, что он возложил вину за начало Второй мировой войны на Польшу. «Гитлер тоже говорил, что войну начала Польша. Я хочу спросить Путина, хочет ли он говорить в один голос [с ним]?» — спросил Сикорский.

Ранее Владимир Путин признавал уместность критики сталинизма, однако назвал недопустимым приравнивание тоталитаризма к нацизму. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — заявил он в декабре. Российский президент также ответил на обвинения со стороны западных политиков в том, что он якобы обвинил Польшу в начале Второй мировой войны. Российский лидер обратил внимание, что заявлений о роли Польши или стран Прибалтики как зачинщиков войны он не делал.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Европарламент, Россия, Вторая мировая война
Материалы по теме
Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об антисемитской свинье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter