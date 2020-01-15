В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты Европарламента раскритиковали мнения, высказанные Владимиром Путиным о пакте Молотова — Риббентропа и виновнике Второй мировой войны, однако сочли недопустимым уравнивать коммунизм и фашизм

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией (Фото: фонд ЦГАКФД / Wikimedia Commons)

Попытки оправдать пакт Молотова — Риббентропа недопустимы. Об этом, выступая перед евродепутатами в среду, 15 января, заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте (крупнейшая фракция) Манфред Вебер. «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — заявил он. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны. Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.

В декабре Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны. В принятой 19 сентября резолюции утверждается, что война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения», а нацистские и коммунистические режимы осуществляли массовые убийства. Путин настаивает, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны, напомнил Путин.

«Пакт Гитлера и Сталина [Молотова — Риббентропа] стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами», — заявил Вебер. — Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий. Пакт Гитлера — Сталина — преступление против демократии и мира».

Критику в адрес Владимира Путина высказали и другие законодатели ЕС. Депутат от Европейской народной партии, бывшая глава МИД Латвии Сандра Калниете, назвала Иосифа Сталина союзником Гитлера. По ее мнению, СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. «[Пакт Молотова — Риббентропа] позволил Германии атаковать Западную Европу, оставив Британию наедине с агрессией [нацистов]», — считает она. Калниете также обвинила Владимира Путина в искажении фактов о Второй мировой войне. Депутат от партии «Европейские консерваторы и реформисты» из Польши Анна Фотыга назвала заявления Путина восхвалением Сталина.