Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

Институт национальной памяти Польши назвал фальсификацией истории «попытки России» реабилитировать договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), заключенный между СССР и Германией в 1939 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

«Под предлогом «пакта о ненападении» Германия и Советский Союз очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств», — отметил институт.

По его утверждению, оба государства таким образом «готовились к политике имперских завоеваний свободных наций — с целью их порабощения и подчинения тоталитарным режимам Москвы и Берлина». «Этот пакт стал предпосылкой Второй мировой войны», — добавил институт.

Заявление появилось после того, как президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря объяснил, что советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». По его словам, на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство страны уже находилось на польско-румынской границе.