Министерство иностранных дел России назвало вынужденным шагом подписание договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году. Пакт Молотова — Риббентропа помог Москве отсрочить войну на два года и встретить противника на более выгодных позициях, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России на странице «ВКонтакте».

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — отметили в ведомстве.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был заключен 23 августа 1939 года в Москве министрами иностранных дел двух стран Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым. Страны договорились не нападать друг на друга и в случае вторжения в одну из них другого государства держать нейтралитет. Кроме того, договор имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска смогут продвинуться до так называемой линии Керзона, остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. Согласно условиям протокола территория Польши должна была быть разделена. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши.

Несмотря на то что российские дипломаты оправдывают подписание пакта Молотова — Риббентропа, в западной историографии устоялось мнение, что подписание соглашения было ошибкой.