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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине

Зеленский: не все страны хотят быть на мирном саммите из-за контрактов с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Некоторые страны не решили, поедут ли они на мирный саммит по Украине в Швейцарии, из-за собственных отношений с Россией и наличии бизнес-контрактов, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

«Большинство на нашей стороне, но некоторые из них все еще балансируют. Они балансируют в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — сказал Зеленский, добавив, что «все вокруг денег, к сожалению».

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира», в том числе с участием стран глобального Юга, в 2024 году. Зеленский говорил, что саммит могут провести весной текущего года. Однако в феврале Bloomberg писал, что мероприятие могут отложить до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира». На саммит пригласили и Китай. В Швейцарии надеются, что Пекин «протянет руку помощи» во время мирных переговоров, поскольку у него хорошие отношения с Москвой.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в швейцарской конференции, даже если получит официальное приглашение. Москва для урегулирования кризиса в свою очередь требует признания за ней «новых территориальных реалий» и нейтрального статуса Украины.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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