Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35

Греческие власти поручили обеспечить отправку на Украину вооружения, которым уже не пользуется армия страны. На вооружении у Греции есть зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Оса», С-300

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Греция одобрила передачу Украине устаревших систем вооружения, которыми уже не пользуется греческая армия, сообщает Kathimerini. Решение одобрило политическое и военное руководство страны.

Власти поручили обеспечить отправку вооружения на Украину. Содержание пакета помощи не раскрывается. На вооружении у Греции есть, в частности, зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Оса», купленные около 20 лет назад у России, а также системы С-300. Афины уже давно рассматривали передачу последних Киеву, но условием называли установку на Крите американских противоракетных комплексов Patriot.

Решение было принято после того как Госдепартамент США разрешил продать Греции истребители F-35 и необходимое оборудование на $8,6 млрд. Помимо того, госсекретарь Энтони Блинкен в письме греческому премьеру Кириакосу Мицотакису предложил передать или продать Украине оружие в обмен на выделение Афинам $200 млн.

Летом 2022 года издание Pronews писало, что Греция поставила Украине «невероятно большое» количество вооружений и боеприпасов. В их числе 122 БМП-1 вместе с боеприпасами; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов и так далее. Афины также присоединились к коалиции стран, которые проводят обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. В прошлом ноябре Kathimerini писала о намерении США купить у Греции боеприпасы для отправки на Украину.

В начале 2024 года, по данным греческих изданий Оlympia и Newsbreak, Блинкен во время визита в Грецию потребовал от Мицотакиса нарастить военную помощь Украине и «даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра».

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.