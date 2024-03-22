Греция ужесточит условия выдачи «золотых виз»

При покупке недвижимости в Афинах или Салониках кандидат на «золотую визу» должен будет потратить €800 тыс. вместо €500 тыс., в других частях страны сумма тоже вырастет. Это связано с ростом цен на жилье и аренду

Афины (Фото: Marios Lolos / XinHua / Global Look Press)

Греция с 31 марта увеличит минимальную сумму, которую должны будут вложить инвесторы в недвижимость для получения «золотых виз», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина страны.

При покупке недвижимости в Афинах, Салониках, на островах Миконос и Санторини и на других с населением более 3,1 тыс. человек сумма вырастет до €800 тыс. (в августе прошлого года ее увеличили до €500 тыс.). В остальной части страны сумма увеличится с €250 тыс. до €400 тыс.

Инвесторы могут купить только один объект недвижимости площадью не менее 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.

В греческом Минфине отметили, что изменения связаны с необходимостью увеличить предложение жилья для долгосрочной аренды и устранить влияние программы «золотых виз» на стоимость жилья.

Bloomberg указывает, что Греция получила более 25 тыс. заявок на «золотые визы», было выдано свыше 17 тыс. разрешений покупателям недвижимости, желающим жить в стране. Большая часть выданных виз пришлась на китайских инвесторов (почти 60%), за ними следуют турецкие (7%). При этом в Афинах в последние несколько лет цены на недвижимость значительно выросли, что привело и к росту цен на аренду.

Агентство отмечало, что европейские страны запускали программы «золотых виз» для получения иностранных инвестиций после финансового кризиса. В результате им удалось привлечь миллиарды евро из-за рубежа. Некоторые страны уже решили отменить программы — среди них Великобритания, Португалия, Ирландия. В прошлом году Bloomberg констатировал, что эпоха «золотых виз» в ЕС подошла к концу.

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Еврокомиссия в 2022 году отмечала, что схемы для получения инвесторами паспортов стран Евросоюза «подрывают сущность гражданства ЕС». Гражданство страны — члена ЕС дает право на свободное передвижение, доступ к внутреннему рынку союза, а также пассивное и активное избирательное право. «Неотъемлемые риски таких схем» стали очевидны после начала военной операции России, говорилось в документе ЕК.