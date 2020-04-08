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Политика ,  
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Кремль анонсировал новое телеобращение Путина

В связи с распространением коронавирусной инфекции Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. В среду президент намерен провести видеосовещание с главами регионов страны
Фото: РБК

Президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением. Сообщение об этом появилось в эфире «Первого канала».

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в объявлении, которое показывают на экране в прямом эфире.

За последние две недели Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. В первом выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды. Во втором объявил нерабочими все дни вплоть до 30 апреля.

Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Полная версия
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Накануне, 7 апреля, стало известно, что в среду Путин намерен обсудить ситуацию с распространением COVID-19 с главами российских регионов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное». Он пообещал, что это выступление будет целиком транслироваться по телевидению, а, возможно, станут публичными и другие доклады, хотя пока проводить совещание с губернаторами планируется «в рабочем режиме».

Позднее Песков подтвердил, что Путин намерен выступить с обращением к гражданам в начале совещания с губернаторами. «Будет обращение (президента) в начале совещания», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что отдельного обращения Путина по коронавирусу не будет, а заявление глава государства сделает в рамках совещания. «Совещание [будет]», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли отдельное обращение Путина (цитата по «РИА Новости»). На среду, 8 июля, у президента запланировано мероприятие с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

Путин заявил о надежде на победу над коронавирусом
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За последние сутки в России выявили 1175 случаев заражения COVID-19. Накануне Путин назвал ситуацию непростой, но не безнадежной.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, обращение
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Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Полная версия
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