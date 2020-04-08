Кремль анонсировал новое телеобращение Путина

В связи с распространением коронавирусной инфекции Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. В среду президент намерен провести видеосовещание с главами регионов страны

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Президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением. Сообщение об этом появилось в эфире «Первого канала».

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в объявлении, которое показывают на экране в прямом эфире.

За последние две недели Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. В первом выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды. Во втором объявил нерабочими все дни вплоть до 30 апреля.

Накануне, 7 апреля, стало известно, что в среду Путин намерен обсудить ситуацию с распространением COVID-19 с главами российских регионов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное». Он пообещал, что это выступление будет целиком транслироваться по телевидению, а, возможно, станут публичными и другие доклады, хотя пока проводить совещание с губернаторами планируется «в рабочем режиме».