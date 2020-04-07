Путин обсудит борьбу с коронавирусом с главами регионов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В среду, 8 апреля, президент Владимир Путин обсудит с главами российских регионов ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом президент сообщил на совещании по ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Путин отметил, что во время совещания с губернаторами особое внимание будет уделено вопросу защиты медицинских работников, которые участвуют в борьбе с заболеванием.

Во время совещания, в котором принимали участие члены правительства, ученые и медики, президент также отметил, что медперсонал находится в зоне риска.

«Врачи, медицинские сестры, персонал больниц и клиник, которые оказывают помощь людям, сами сталкиваются с угрозой заражения. Им нужна соответствующая помощь и поддержка», — заявил Путин.