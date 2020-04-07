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Путин обсудит борьбу с коронавирусом с главами регионов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В среду, 8 апреля, президент Владимир Путин обсудит с главами российских регионов ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом президент сообщил на совещании по ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Путин отметил, что во время совещания с губернаторами особое внимание будет уделено вопросу защиты медицинских работников, которые участвуют в борьбе с заболеванием.

Во время совещания, в котором принимали участие члены правительства, ученые и медики, президент также отметил, что медперсонал находится в зоне риска.

«Врачи, медицинские сестры, персонал больниц и клиник, которые оказывают помощь людям, сами сталкиваются с угрозой заражения. Им нужна соответствующая помощь и поддержка», — заявил Путин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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5 апреля правительство выделило из резервного фонда 321 млн руб. Федеральному медико-биологическому агентству на стимулирующие выплаты для медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
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26 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все врачи, медсестры и санитары, которые работают с заразившимися коронавирусом, будут получать дополнительные ежемесячные выплаты.

По словам Воробьева, для младшего медперсонала доплата составит 10 тыс. руб., для фельдшеров и медсестер — 30 тыс. руб., а для врачей — 50 тыс. руб.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, губернаторы
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