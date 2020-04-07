Путин заявил о надежде на победу над коронавирусом

Для победы над болезнью нужно действовать «грамотно, организованно и дисциплинированно», заявил президент на совещании с медиками

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 является непростой, но не безнадежной, заявил президент Владимир Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.

«Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — сказал Путин (выступление президента транслировал телеканал «Россия 24»).

26 марта Путин говорил, что победить коронавирус, возможно, удастся меньше чем за два-три месяца. Однако уже 1 апреля признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 осложняется, а на следующий день объявил нерабочими все дни до 30 апреля. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — объяснил свое решение президент.

7 апреля на совещании с Путиным президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов заявил, что благодаря «очень взвешенной, хорошо просчитанной политике государства» Россия сможет выйти из ситуации с минимальными потерями, если все россияне будут участвовать в борьбе с болезнью.