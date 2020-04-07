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Путин заявил о надежде на победу над коронавирусом

Для победы над болезнью нужно действовать «грамотно, организованно и дисциплинированно», заявил президент на совещании с медиками
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 является непростой, но не безнадежной, заявил президент Владимир Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.

«Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — сказал Путин (выступление президента транслировал телеканал «Россия 24»).

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
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26 марта Путин говорил, что победить коронавирус, возможно, удастся меньше чем за два-три месяца. Однако уже 1 апреля признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 осложняется, а на следующий день объявил нерабочими все дни до 30 апреля. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — объяснил свое решение президент.

7 апреля на совещании с Путиным президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов заявил, что благодаря «очень взвешенной, хорошо просчитанной политике государства» Россия сможет выйти из ситуации с минимальными потерями, если все россияне будут участвовать в борьбе с болезнью.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«В этой борьбе самый главный игрок, конечно, это каждый из нас. Каждый из нас. И если мы будем выполнять правила — это самоизоляция, дистанция и повязки, особенно самоизоляция… Если кто‑то вырывается ради какого‑то соблазна — это брешь уже в наших рядах, в нашей защите, и сюда проникают сразу миллиарды этих микробов, и это, безусловно, риск новых заболевших, летальных исходов», — сказал Дедов.

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
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Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, отвечая на вопрос Путина о возможности сокращения числа нерабочих дней, сказал, что об этом можно будет подумать через неделю.

7 апреля стало известно, что число выявленных в России за сутки случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1 тыс. Общее число заражений выросло почти до 7,5 тыс., умерли 58 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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