Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Полная версия

Владимир Путин выступа со вторым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля и дал дополнительные полномочия регионам

Предыдущее обращение Путина к россиянам, с которым он выступил неделю назад, можно посмотреть здесь.