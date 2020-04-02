Пандемия коронавируса , 02 апр, 16:56
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Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Полная версия
Владимир Путин выступа со вторым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля и дал дополнительные полномочия регионам
Предыдущее обращение Путина к россиянам, с которым он выступил неделю назад, можно посмотреть здесь.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru