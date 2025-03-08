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Военная операция на Украине ,  
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The Hill заметило «небольшое давление» Трампа на Россию

The Hill: Дональд Трамп наконец начал оказывать небольшое давление на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп через несколько дней после приостановки помощи Украине заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин против России, чтобы добиться прекращения огня. В Кремле говорили, что не видят в угрозах республиканца ничего нового

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать небольшое давление на Россию, отметило американское издание The Hill.

Американский президент накануне заявил, что серьезно рассматривает «масштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». При этом он отметил, что Россия «сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя». The Hill указывает, что эти угрозы прозвучали всего за несколько дней до переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Они намечены на 12 марта, передавало Axios.

О готовности усилить давление на Россию Трамп говорит не впервые. Так, 22 января он заявил, что, если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран.

Трамп допустил усиление санкций против России и призвал начать переговоры
Политика
Дональд Трамп

В Кремле говорили, что не удивятся ужесточению санкций при Трампе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в свой первый срок республиканец «часто прибегал к санкционным методам» и в его риторике нет «каких-то новых элементов».

Трамп после возвращения в Белый дом разговаривал и с российским президентом Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

При этом, отмечает The Hill, республиканец выступал с жесткой критикой в адрес украинского лидера. Их встреча в Белом доме в конце февраля завершилась неудачно, после чего США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Киевом.

Накануне Трамп предупредил, что США могут полностью прекратить поддержку Украины, если она не согласится на прекращение боев, заявив, что иметь дело с Киевом «тяжелее», чем с Москвой. Республиканцы в конгрессе призывают его отменить решение о приостановке военной помощи, предупреждая, что длительная пауза ослабит возможности Украины на поле боя, а впоследствии — на переговорах с Россией.

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Дональд Трамп США санкции Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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