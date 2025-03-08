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Военная операция на Украине ,  
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Рубио и Сибига обсудили будущую встречу США и Украины в Саудовской Аравии

Рубио на переговорах с Сибигой призвал начать путь к устойчивому миру
Сюжет
Военная операция на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава украинского МИДа Андрей Сибига провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили готовящуюся встречу делегаций двух стран в Саудовской Аравии. Об этом Сибига сообщил на своей странице в Х.

Ранее о встрече написала журналистка Fox News Джеки Хайнрих в этой же соцсети. От США на встречу поедут Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, уточнила она. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак, написала журналистка.

Сибига заявил, что стороны обговорили и пути развития сотрудничества двух стран. «Украина хочет, чтобы война закончилась, и руководство США необходимо для достижения прочного мира», — написал он.

При этом, госсекретарь заверил собеседника, что президент США Дональд Трамп стремится закончить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки, уточнили в Госдепе. Для того, чтобы это было возможно, «все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», подчеркнул Рубио в разговоре.

Кремль согласился с Рубио насчет «прокси-войны» России и США на Украине
Политика
Марко Рубио

Ранее в марте Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между Вашингтоном, который помогает Киеву, и Москвой. Он сказал, что Трамп рассматривает это военную операцию, как «затянувшийся, зашедший в тупик конфликт». Госсекретарь подчеркнул, что конфликт должен быть завершен.

После перепалки Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, первый заявил, что его украинский коллега не хочет мира. Позже Зеленский опубликовал в своем Х пост с извинениями и заверениями в готовности работать над миром «под сильным руководством» Трампа. Через некоторое время Зеленский в X заявил, что украинская и американская команды возобновили работу, и анонсировал «содержательную встречу» на следующей неделе. Axios со ссылкой на два источника также пишет о встрече высокопоставленных представителей США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе. По данным издания, она пройдет в среду, 12 марта.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне, в ходе которых стороны также обсудили тему урегулирования конфликта на Украине. Украинские представители на встрече не присутство

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Теги
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Марко Рубио Андрей Сибига телефонный разговор
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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