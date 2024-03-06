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Военная операция на Украине ,  
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В Германии ответили на призыв Макрона «забыть о трусости» ради Украины

Писториус: призыв Макрона «забыть о трусости» ради Украины контрпродуктивен
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Макрон призвал западные страны активизировать свои усилия по поддержке Украины и «забыть о трусости». Глава Минобороны Германии назвал его заявление контрпродуктивным. Москва осуждает передачу оружия Киеву
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона «забыть о трусости» ради Украины контрпродуктивен, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Накануне Макрон в ходе своего визита в Чехию заявил, что союзники Киева должны активизировать свои усилия по поддержке ВСУ и «забыть о трусости». «Мы, безусловно, приближаемся к моменту для Европы, когда нам всем нужно не быть трусами», — сказал президент.

«На самом деле, по крайней мере с моей точки зрения, нам не нужно говорить о том, что нужно быть начеку или иметь больше мужества или меньше отваги», — сказал Писториус, комментируя заявление Макрона.

Министр также подчеркнул, что вопросы «трусости и отваги» — это не то, что на самом дели способно помочь с проблемами, с которыми европейские страны сталкиваются в рамках поддержки Украины.

Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину
Политика
Эмманюэль Макрон

Как отмечает Politico, отношения между Германией и Францией обострились на фоне того, что Берлин предпочитает рассматривать Вашингтон «краеугольным камнем» европейской безопасности, тогда как недавние заявления Макрона идут вразрез с этой политикой и делают французского президента «самозваным военным лидером».

Речь идет о заявлении Макрона, которое тот сделал 27 февраля. Тогда глава государства впервые сообщил о переговорах по возможной отправке европейских войск на Украину, однако подчеркнул, что консенсуса по этому поводу сегодня нет. «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон.

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После его слов лидеры других стран Запада заверили, что не планируют отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключил отправку боевых подразделений на Украину. Сам Макрон позже уточнил, что Франция не планирует отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.

В Кремле предупредили, что, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, конфликт России с блоком неизбежен. Москва осуждает оказание военной помощи Киеву, считая, что это говорит о вовлеченности других стран в конфликт.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Писториус Эмманюэль Макрон призыв Германия Франция Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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