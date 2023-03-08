В США не подтвердили данные об «украинском следе» во взрывах Nord Stream

New York Times со ссылкой на разведданные писала, что за взрывами на «Северных потоках» стоит «проукраинская группировка». Вслед за ней об «украинском следе» сообщила и немецкая Die Zeit

Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Совет национальной безопасности (СНБ) США не может подтвердить информацию New York Times (NYT) о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит «проукраинская группировка», заявила официальный представитель СНБ Эдриенн Уотсон.

«Как признал журналист в этом подкасте, <...> анонимные утверждения в статье NYT не были получены из разведывательных данных, предоставленных правительством США, и источники не были уполномочены говорить от имени правительства США», — написала она в Twitter.

Сначала о возможной причастности «проукраинской группировки» к подрыву газопроводов в сентябре прошлого года написала New York Times со ссылкой на новые разведданные США. По данным издания, в нее могли входить как украинцы, так и россияне. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к диверсии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала «западные режимы, имеющие отношение к происшествию», вместо утечек ответить на официальные запросы Москвы и по меньшей мере «взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными вбросами». Американский журналист Сеймур Херш в начале февраля опубликовал расследование о взрывах на «Северных потоках», в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что взрыв устроили США. Президент Владимир Путин обвинял в произошедшем «англосаксов».

В Кремле назвали сообщения NYT и Die Zeit «скоординированным вбросом в СМИ», так как Соединенные Штаты не ведут расследование взрывов и не могут «что-то предполагать».