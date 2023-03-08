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В США не подтвердили данные об «украинском следе» во взрывах Nord Stream

СНБ не подтвердил данные NYT о причастности к подрыву Nord Stream «проукраинской группы»
New York Times со ссылкой на разведданные писала, что за взрывами на «Северных потоках» стоит «проукраинская группировка». Вслед за ней об «украинском следе» сообщила и немецкая Die Zeit
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Совет национальной безопасности (СНБ) США не может подтвердить информацию New York Times (NYT) о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит «проукраинская группировка», заявила официальный представитель СНБ Эдриенн Уотсон.

«Как признал журналист в этом подкасте, <...> анонимные утверждения в статье NYT не были получены из разведывательных данных, предоставленных правительством США, и источники не были уполномочены говорить от имени правительства США», — написала она в Twitter.

Сначала о возможной причастности «проукраинской группировки» к подрыву газопроводов в сентябре прошлого года написала New York Times со ссылкой на новые разведданные США. По данным издания, в нее могли входить как украинцы, так и россияне. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к диверсии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала «западные режимы, имеющие отношение к происшествию», вместо утечек ответить на официальные запросы Москвы и по меньшей мере «взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными вбросами». Американский журналист Сеймур Херш в начале февраля опубликовал расследование о взрывах на «Северных потоках», в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что взрыв устроили США. Президент Владимир Путин обвинял в произошедшем «англосаксов».

В Кремле назвали сообщения NYT и Die Zeit «скоординированным вбросом в СМИ», так как Соединенные Штаты не ведут расследование взрывов и не могут «что-то предполагать».

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Елена Чернышова
Северный поток подрыв США
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