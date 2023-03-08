Костин заявил о «вскрывшемся абсцессе» между Западом и Россией

С одной стороны, никто в России «не радуется» конфликту на Украине, но с другой, Россия ощущала угрозу, которую создали западные страны, не учитывавшие ее интересы, заявил глава ВТБ

Андрей Костин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Между Западом и Россией «вскрылся абсцесс», заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью французскому изданию Les Echos.

Отвечая на вопрос, возникали ли у него за год конфликта сомнения в необходимости российской военной операции на Украине, Костин отметил, что всегда был «прозападным человеком».

«В США, в Европе я сотрудничал с руководителями банков. Теперь, несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: «Костин? Ох! Он токсичен», — сказал он.

По его словам, до недавнего времени «таким токсичным» он не был. «Между Западом и нами вскрылся абсцесс. С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих», — пояснил глава ВТБ, добавив, что угрозу создали западные страны, не учитывавшие российские интересы.

Говоря о санкциях, Костин назвал «кражу» российских активов «серьезным ударом», однако Россия, уверен он, смогла создать надежную финансовую систему, позволяющую «держать удар». Сравнивая российский опыт с иранским, глава госбанка указал, что российская экономика оказалась «гораздо более устойчивой» и «более диверсифицированной». «Опыт показывает, что страна, будучи под санкциями, находит решения. Эффект от санкций снижается за счет возникновения новой экономики на месте старой. Запад целенаправленно бьет по нашей экономике, однако мы не находимся в изоляции, поскольку по крайней мере другая половина мира осуществляет с нами экономическое взаимодействие», — сказал он.

Запад рассчитывал на то, что ограничения усилят инфляцию в стране, ослабят рубль, создадут дефицит и тем самым приведут к социальной напряженности, заметил Костин. Однако этот расчет не оправдался, убежден глава ВТБ. «В 2009 году, после мирового финансово-экономического кризиса, наша экономика сократилась на 9%. В прошлом году падение ВВП составило всего 2%. МВФ даже прогнозирует небольшой рост этого показателя в следующем году. Наша экономика выстоит», — уверен он.

В январе этого года президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолела все риски, с которыми столкнулась в 2022 году. Глава государства указал, что динамика российской экономики оказалась «лучше многих экспертных прогнозов»: ВВП за январь—ноябрь прошлого года снизился на 2,1%, тогда как эксперты в стране и за рубежом предрекали 15–20%.

По словам Костина, западные страны также ошиблись в том, как в России взаимодействуют власть и банки. «Мы работаем исключительно по бизнес-правилам. Государство, являясь основным акционером, никогда не вмешивается в нашу работу. Мы политически не ангажированы. Это в 1990-е годы олигархи обладали политическим влиянием, используя свои финансовые рычаги. Но уже в 2000-е годы с приходом к власти президента Путина это влияние на Кремль закончилось», — пояснил глава ВТБ.

Если раньше бизнесмены были «главными проводниками открытости России Западу», то после реакции стран на конфликт, «волны ненависти» к России, санкций и судебных преследований это заставляет «взглянуть на Запад по-другому», сказал он. Россия должна «надолго забыть» о дружбе с Западом, поскольку ограничения, «увы, продлятся дольше, чем военные действия», считает глава банка.

Отвечая на вопрос, пытается ли банк сохранить деятельность в Европе или с европейскими клиентами в России, Костин напомнил, что ВТБ находится под санкциями и сейчас работает «только в рублевой зоне, с российскими компаниями». По его словам, он предлагал председателю Европейского центрального банка Кристин Лагард обменять активы «дочки» VTB Bank Europe в Германии.

«Если у вас есть проблемы с вашими активами в России, передайте их нам в обмен на наши активы в Германии. Западные банки проявили к этому интерес. Но не западные правительства», — указал он. В сентябре прошлого года Костин оценивал объем замороженных активов ВТБ в 600 млрд руб. и выражал готовность обменяться активами с западными банками, вынужденными оставаться в России. ВТБ предлагал обмен с российскими активами Raiffeisen Bank International, однако глава госбанка в ноябре заявлял, что переговоры пока не нашли «решения на политическом уровне».

«В течение года мы не открыли ни одного нового офиса в других странах. Мы изучаем возможности. Банку, находящемуся под санкциями, трудно расширять географию присутствия, за исключением, пожалуй, Ирана. Даже в Африке экспансия затруднена. Наш филиал в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, мы должны будем его продать», — рассказал глава ВТБ. Говоря о планах, он сообщил, что в настоящее время банк сосредоточился на работе в России и в ряде стран, прежде всего в Китае, с которым у Москвы в 2022 году объем товарооборота достиг $190 млрд. «Наш филиал в этой стране пока небольшой (с точки зрения показателей, несколько процентов от общего объема нашего оборота). Но он будет расти», — сказал Костин.

Он уверен, что юань, «догнав доллар и евро, станет для России валютой, в которой будут осуществляться расчеты, возможно даже в торговле с другими странами». «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах», — заключил глава ВТБ. В августе юань впервые обошел доллар по объему торгов на Московской бирже. Кроме того, тогда же Россия, согласно отчету международной банковской системы платежей (SWIFT), стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (за пределами Китая) с долей 4,3%. Опережали ее только Гонконг и Великобритания, на их доли приходилось 71,14 и 5,75% соответственно. При этом еще до весны 2022 года России не было в топ-15 стран с наибольшей долей, а в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%.