Размер планируемой докапитализации ВТБ превысит 500 млрд руб.

Цена акций, которые дополнительно разместит ВТБ, составит 1,7 коп. Это позволит докапитализировать банк на 516 млрд руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цена акций, которые дополнительно разместит банк ВТБ, составит чуть менее 1,7 коп. Соответствующее решение утвердил наблюдательный совет ВТБ, следует из сообщения госбанка на портале раскрытия корпоративной информации.

30 января банк сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина. При цене 1,7 коп. за акцию размер докапитализации ВТБ при полном размещении допэмиссии может составить почти 516 млрд руб. Контролирующим акционером ВТБ является государство.

Цена размещаемых акций близка к рыночным котировкам ВТБ — вечером 1 февраля акции банка торгуются по 1,72 коп. На новости о размере докапитализации они отреагировали умеренным ростом примерно на 1%, впоследствии рост замедлился.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре говорил, что убыток банка по итогам года превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Тогда они составили чуть менее 60 млрд руб. РБК направил запрос в ВТБ.

В сообщении госбанка уточняется, что докапитализация может быть обеспечена деньгами, акциями Российского национального коммерческого банка (работает в Крыму, в 2023 году будет присоединен к ВТБ) и требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ.

Для сравнения, всего за 2022 год российские банки были докапитализированы на 180 млрд руб., вливание капитала затронуло 29 кредитных организаций, оценивал ЦБ. Финансовые результаты попавшего под санкции ВТБ, как и подавляющего большинства других российских банков, за 2022 год не известны, поскольку регулятор запретил им публиковать полную регулярную отчетность. Сбербанк сообщал, что закончил год с чистой прибылью 300 млрд руб., и во многом это повлияло и на результат всего банковского сектора — он избежал убытка и показал в прошлом году прибыль в 203 млрд руб., по оценке ЦБ. Но результат «очень неоднородный», признавал регулятор.

«Мы считаем, что необходимости в системной докапитализации нет, но у отдельных банков может возникнуть такая потребность. По результатам стресс-тестирования, которые мы проводили в прошлом году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 трлн руб. до конца 2023 года. Сценарий предполагал сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики», — сообщал Банк России 1 февраля.