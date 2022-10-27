Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евро

Турция, Индия, страны ЕАЭС, Китай и Индия будут ключевыми торговыми партнерами России в среднесрочной перспективе, а важнейшим приоритетом стал переход на национальные валюты в расчетах с ними, отметил Костин

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Структура внешней торговли России изменилась, на не поддержавшие международные санкции страны в прошлом году пришлось 45% торгового оборота страны, а десять лет назад на них приходилось только 30%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, передает корреспондент РБК.

«Это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратим», — подчеркнул он.

Ключевыми внешнеторговыми партнерами для России в среднесрочной перспективе будут Китай, Турция, Индия, страны Ближнего Востока, а также Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения, входящие в ЕАЭС, продолжил глава ВТБ.

«Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран — важнейший для нас приоритет», — отметил Костин.

В середине сентября об этом же говорил президент Владимир Путин. «Наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях», — рассказал он. Его представитель Дмитрий Песков счел, что процесс дедолларизации виден невооруженным взглядом.

В 2018 году в России утвердили план по дедолларизации, меры планировалось реализовать в течение шести лет — до 2024 года. Путин заверял, что цели уйти от использования доллара нет, однако нестабильность расчетов в этой валюте подталкивает к созданию системы расчета в другой валюте. После введения против России экономических санкций в начале этого года президент поручил применять новую схему оплаты за поставки газа, предусматривающую открытие счета в рублях. Доллар и евро скомпрометировали себя, заявил Путин. «Доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется», — оценил президент России в мае.