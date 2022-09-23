Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем

Рост доли России в мировом объеме платежей юанем за пределами Китая начался в апреле на фоне санкций, а летом страна вышла на третье место в мире по этому показателю. Эксперты ожидают, что доля будет расти и дальше, но медленнее

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Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), следует из отчета Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%. Опережают ее только Гонконг и Великобритания, на них приходятся 71,14 и 5,75% соответственно, указано в отчете SWIFT.

Существенный рост доли России в объеме платежей офшорным юанем произошел в последние пять месяцев. До весны 2022 года России не было в топ-15 стран с наибольшей долей, в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%, следует из ежемесячных отчетов SWIFT. По итогам мая доля России увеличилась до 0,79%, по итогам июня практически удвоилась и достигла 1,42% (седьмая строчка). В июле показатель снова рос ускоренными темпами и достиг 3,90% (третье место). В августе рост доли несколько замедлился, она составила 4,3%, сохранив ту же позицию в списке.

«Россия сейчас становится одним из основных офшорных центров операций в юанях. Понятно, что это связано с теми ограничениями, которые у нас существуют в отношении доллара и евро. Этот процесс и отражается в статистике», — объясняет управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Значительный рост доли юаня наблюдается и на Московской бирже. За пять месяцев 2022 года доля юаня в объеме биржевых валютных торгов выросла в 14 раз: еще в январе она составляла 0,5%, а в апреле достигла 7%, указывал в Обзоре финансовой стабильности Банк России. Одновременно регулятор отмечал повышенный спрос на юань и на внебиржевом рынке. В августе общий объем торгов в паре юань/рубль с расчетами на завтра достиг 1,3 трлн руб., в среднем в день по этому инструменту совершалось сделок на 55,5 млрд руб., следует из данных Мосбиржи. Это сопоставимо с объемом торгов в паре евро/рубль, где общий объем сделок в августе составил 1,4 трлн руб. Для сравнения: в августе 2021 года совокупный объем сделок юанем составлял около 22 млрд руб.

После начала специальной военной операции России на Украине в отношении российских банков и участников финансового рынка были введены санкции, затрудняющие осуществление переводов и платежей в валюте. Так, США внесли ряд крупных российских банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие) в SDN-список, подразумевающий заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах. Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Система используется для передачи информации между банками, ее отключение привело к остановке валютных переводов в ряде банков. Для банков, не попавших под санкции, осуществление валютных переводов также затруднилось, в связи с чем они стали увеличивать время проведения транзакций и ввели дополнительные комиссии. На фоне возникших трудностей с валютой, прежде всего недружественных стран, ЦБ рекомендовал участникам финансового рынка сократить валютные позиции, а компаниям реального сектора — перевести накопленные средства в валюте недружественных стран в иные.

Насколько еще может вырасти роль России в платежах юанем

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин ожидает дальнейшего роста доли России в общем объеме платежей в юанях. Во-первых, будут расти импортные операции, которые в условиях фактического отсутствия альтернатив, вероятно, будут в основном осуществляться в юанях, говорит он. Во-вторых, по мере отказа стран Запада от российских энергоносителей отечественным производителям придется переориентировать поставки на другие рынки, что уже происходит. «Следовательно, это должно способствовать росту объемов и экспортных операций, номинированных в юанях», — делает вывод эксперт. В-третьих, Евросоюз обсуждает введение новых санкций против России, что повышает риски заморозки валютных счетов отечественных компаний, продолжает Сыроваткин. По его мнению, этот фактор также может способствовать более активному использованию юаня российскими компаниями в своих экспортно-импортных операциях.

Сусин также ожидает роста доли России. Но вряд ли ей удастся обогнать по этому показателю Великобританию, считает он. «Все-таки Лондон — крупный финансовый центр, где проводятся расчеты с иностранными валютами. <…> Но в принципе, исходя из того, что юань для нас становится базовой валютой, а для той же Великобритании он таковой не является, наверное, мы будем постепенно двигаться ко второму месту в рейтинге офшорных центров юаня», — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на значительное замедление темпов роста доли России в платежах офшорным юанем в августе. «Наш объем операций относительно мирового не такой огромный. И значительная часть операций, которые можно быстро перевести, уже переведена в юани — то есть резкий переход уже случился», — объясняет он. В дальнейшем он ожидает более постепенных темпов роста.