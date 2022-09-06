Костин оценил объем замороженных активов ВТБ в 600 млрд руб.
Объем замороженных активов ВТБ составляет «порядка 600 млрд руб.», заявил на Восточном экономическом форуме глава госбанка Андрей Костин, передает корреспондент РБК.
«У нас европейские банки, вы их сами знаете, в России наиболее крупные, они обладают [сопоставимым объемом активов]. Если капитал нашего банка составляет €2–3 млрд, то примерно сопоставимые два банка есть у нас, плюс есть кредиты российским предприятиям на балансах банков в Европе, от материнских компаний. И мы давно еще, еще даже до объявления европейских санкций начали дискуссию и увидели большой интерес именно европейских финансовых институтов к обмену [активами], потому что, как я понимаю, регуляторы на местах принуждают их фактически обнулять эти активы в России, что для них тоже [проблематично]», — рассказал Костин.
По словам главы ВТБ, госбанк готов обменяться с ними активами, «интерес есть, но они не могут пока получить разрешения от регуляторов своих».
«Может быть, на каком-то этапе европейские банки сумеют убедить своих регуляторов, политические круги, что бессмысленно терять деньги в таком виде», — резюмировал он.
На вопрос о том, идет ли речь о группах UniCredit и Raiffeisen Bank International (их «дочки» — самые крупные банки с иностранным участием в России), Костин сказал: «Да, это самые крупные».
ВТБ, имевший большую сеть «дочек» в Европе и США, находится под всеми самыми жесткими блокирующими санкциями — его внесли в соответствующие списки и США, и Евросоюз, и Великобритания. Он уже потерял контроль над европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Костин уже в июне предлагал в ответ на действия Германии ограничить работу иностранных банков в России.
В то же время ряд европейских банков рассматривают уход из страны. Итальянская группа UniСredit, по данным Bloomberg, ведет переговоры о продаже российского бизнеса с китайскими, индийскими и турецкими инвесторами. Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) сообщала о возможности «управляемого выхода» из российского бизнеса, хотя факторов, которые могли бы поставить под сомнение способность продолжать непрерывно свою деятельность в России в течение как минимум полугода, менеджмент RBI не видит.
Однако теперь продать иностранную банковскую «дочку» в России не так просто. 15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев объявил, что профильная подкомиссия при правительстве больше не будет давать разрешения на такие сделки. А 5 августа президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. Документ, в частности, запрещает иностранцам из недружественных стран сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков.