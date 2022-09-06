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Костин оценил объем замороженных активов ВТБ в 600 млрд руб.

Глава ВТБ Костин: объем замороженных активов банка составляет примерно 600 млрд руб.
Из-за санкций под блокировку попали активы ВТБ на сумму порядка 600 млрд руб., сообщил глава банка Андрей Костин. ВТБ хочет обменяться активами с западными банками, вынужденными оставаться в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Объем замороженных активов ВТБ составляет «порядка 600 млрд руб.», заявил на Восточном экономическом форуме глава госбанка Андрей Костин, передает корреспондент РБК.

«У нас европейские банки, вы их сами знаете, в России наиболее крупные, они обладают [сопоставимым объемом активов]. Если капитал нашего банка составляет €2–3 млрд, то примерно сопоставимые два банка есть у нас, плюс есть кредиты российским предприятиям на балансах банков в Европе, от материнских компаний. И мы давно еще, еще даже до объявления европейских санкций начали дискуссию и увидели большой интерес именно европейских финансовых институтов к обмену [активами], потому что, как я понимаю, регуляторы на местах принуждают их фактически обнулять эти активы в России, что для них тоже [проблематично]», — рассказал Костин.

По словам главы ВТБ, госбанк готов обменяться с ними активами, «интерес есть, но они не могут пока получить разрешения от регуляторов своих».

Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России
Финансы
Андрей Костин

«Может быть, на каком-то этапе европейские банки сумеют убедить своих регуляторов, политические круги, что бессмысленно терять деньги в таком виде», — резюмировал он.

На вопрос о том, идет ли речь о группах UniCredit и Raiffeisen Bank International (их «дочки» — самые крупные банки с иностранным участием в России), Костин сказал: «Да, это самые крупные».

ВТБ, имевший большую сеть «дочек» в Европе и США, находится под всеми самыми жесткими блокирующими санкциями — его внесли в соответствующие списки и США, и Евросоюз, и Великобритания. Он уже потерял контроль над европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Костин уже в июне предлагал в ответ на действия Германии ограничить работу иностранных банков в России.

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В то же время ряд европейских банков рассматривают уход из страны. Итальянская группа UniСredit, по данным Bloomberg, ведет переговоры о продаже российского бизнеса с китайскими, индийскими и турецкими инвесторами. Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) сообщала о возможности «управляемого выхода» из российского бизнеса, хотя факторов, которые могли бы поставить под сомнение способность продолжать непрерывно свою деятельность в России в течение как минимум полугода, менеджмент RBI не видит.

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Однако теперь продать иностранную банковскую «дочку» в России не так просто. 15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев объявил, что профильная подкомиссия при правительстве больше не будет давать разрешения на такие сделки. А 5 августа президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. Документ, в частности, запрещает иностранцам из недружественных стран сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков.

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