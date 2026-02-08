 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Politico узнало о разочаровании Вашингтона в лидере оппозиции Венесуэлы

Politico: США недовольны попытками Марии Мачадо быть «единственной звездой»
Сюжет
Захват Мадуро
В Белом доме плохо восприняли слова лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. По словам советника администрации США, политик сделала из себя «сольную звезду». Сам Трамп говорил, что Мачадо не годится в лидеры страны
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо о том, что выборы в стране состоятся менее чем через год, вызвали недовольство и раздражение у советников администрации президента США Дональда Трампа. Этим с Politico анонимно поделились сами советники в Белом доме.

«Мария Корина Мачадо лишь пытается все это свести на нет… она эгоистка», — сказал собеседник издания, поделившись мнением, что венесуэльский политик делает из себя «сольную звезду», тем самым подрывает успехи Трампа в освобождении политзаключенных и совместные операции правоохранительных органов США и Венесуэлы.

Другой источник издания, близкий к Белому дому, раскритиковал слова Мачадо о сроках выборов, назвав «реалистичным» срок в два года. Он же добавил, что Мачадо вовсе не стоит высказывать свое мнение о временных рамках.

Слова политика о выборах в Белом доме восприняли как попытку остаться актуальной в переходный период в стране, объяснил советник.

Медведев назвал «геополитическим землетрясением» похищение Мадуро
Политика
Дмитрий Медведев

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими подразделениями и доставкой его в суд Нью-Йорка вся власть в стране перешла к Дельси Родригес. Временный лидер боливарианской республики реорганизовала правительство страны для укрепления власти, отпустила политзаключенных, а также начала прямые дипломатические контакты с США.

В Каракас вернулся дипломатический представитель США, который отсутствовал в стране около 7 лет после разрыва дипломатических отношений.

Американские власти отвели Родригес роль главного человека в Венесуэле. Дональд Трамп, хотя и заявил, что уважает венесуэльского лидера оппозиции после того, как она передала ему медаль от Нобелевской премии Мира, но, по его словам, Мачадо не хватает навыков, чтобы возглавить страну.

Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать
Политика

Трамп отметил, что США сотрудничают с Родригес, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак. Он напомнил журналистам, что на территории Ирака после свержения Саддама Хусейна образовалось «Исламское государство» («Исламское государство», ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Венесуэла Мария Корина Мачадо Белый дом выборы президента
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Делси Родригес фото
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии в первом чтении
Политика
Венесуэла направила своего диппредставителя в США впервые с 2019 года
Политика
Медведев назвал «геополитическим землетрясением» похищение Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Коростелеву не хватило 1,5 секунды до бронзы. Что происходит на Играх Спорт, 15:50
Politico узнало о разочаровании Вашингтона в лидере оппозиции Венесуэлы Политика, 15:37
Синоптик Леус предупредил о новых снегопадах в Москве на неделе Город, 15:33
Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Играх Спорт, 15:32
ГУ МВД Подмосковья начало проверку после смерти Галицкой в ИВС Общество, 15:27
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Коростелев остался в шаге от медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желания Образование, 15:17
Премьер Чехии призвал Европу говорить с Путиным и Трампом Политика, 15:09
Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме Спорт, 14:45
В Харбине прошел парад пингвинов. Видео Общество, 14:44
Коростелев и Непряева привезли на Олимпиаду в Италии около 100 пар лыж Спорт, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Мэр Геленджика сообщил о работе ПВО Политика, 14:38