Politico узнало о разочаровании Вашингтона в лидере оппозиции Венесуэлы

В Белом доме плохо восприняли слова лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. По словам советника администрации США, политик сделала из себя «сольную звезду». Сам Трамп говорил, что Мачадо не годится в лидеры страны

Мария Корина Мачадо (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо о том, что выборы в стране состоятся менее чем через год, вызвали недовольство и раздражение у советников администрации президента США Дональда Трампа. Этим с Politico анонимно поделились сами советники в Белом доме.

«Мария Корина Мачадо лишь пытается все это свести на нет… она эгоистка», — сказал собеседник издания, поделившись мнением, что венесуэльский политик делает из себя «сольную звезду», тем самым подрывает успехи Трампа в освобождении политзаключенных и совместные операции правоохранительных органов США и Венесуэлы.

Другой источник издания, близкий к Белому дому, раскритиковал слова Мачадо о сроках выборов, назвав «реалистичным» срок в два года. Он же добавил, что Мачадо вовсе не стоит высказывать свое мнение о временных рамках.

Слова политика о выборах в Белом доме восприняли как попытку остаться актуальной в переходный период в стране, объяснил советник.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими подразделениями и доставкой его в суд Нью-Йорка вся власть в стране перешла к Дельси Родригес. Временный лидер боливарианской республики реорганизовала правительство страны для укрепления власти, отпустила политзаключенных, а также начала прямые дипломатические контакты с США.

В Каракас вернулся дипломатический представитель США, который отсутствовал в стране около 7 лет после разрыва дипломатических отношений.

Американские власти отвели Родригес роль главного человека в Венесуэле. Дональд Трамп, хотя и заявил, что уважает венесуэльского лидера оппозиции после того, как она передала ему медаль от Нобелевской премии Мира, но, по его словам, Мачадо не хватает навыков, чтобы возглавить страну.

Трамп отметил, что США сотрудничают с Родригес, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак. Он напомнил журналистам, что на территории Ирака после свержения Саддама Хусейна образовалось «Исламское государство» («Исламское государство», ИГ, запрещенная в России террористическая организация).